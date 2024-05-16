В США объяснили цель передачи Южной Корее истребителей F-22

Стала известна причина поставок американских F-22 Южной Корее

4:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США направляют ряд истребителей F-22 в Южную Корею, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch (MWM). В своем новом материале они рассуждают о возможной цели этих поставок. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez is licensed under Public Domain

Военно-воздушные силы США перебросили неизвестное количество истребителей пятого поколения F-22 на авиабазу Кунсан в Южной Корее, которая расположена примерно в 178 километрах к югу от столицы Сеула. Это развитие событий последовало за передовым развертыванием истребителей F-22 вблизи Тайваня на японском острове Окинава в начале апреля.

Ожидается, что самолеты примут участие в совместных учениях с ВВС Южной Кореи, которые задействуют свои истребители пятого поколения F-35A, являющиеся более легкими аналогами F-22. Истребители F-22 неоднократно перебрасывались в Корею в связи с высокой напряженностью в отношениях с Северной Кореей, хотя баланс сил на полуострове значительно изменился с тех пор, как администрация Барака Обамы начала наращивать развертывание там истребителей-невидимок в середине 2010-х годов.

Важность истребителя в сценарии корейской войны значительно снизилась из-за масштабного развертывания F-35 в военно-воздушными силами США, военно-морским флотом США и корпусом морской пехоты США, а также союзными японскими и южнокорейскими вооруженными силами, причем эти новейшие самолеты-невидимки обладают гораздо более высокими пробивными способностями и способны преодолевать расстояние от воздуха до земли большего диаметра, что делает их идеальными для нанесения ударов по северокорейским объектам. Неглубокие оружейные отсеки F-22 и устаревшая авионика, напротив, серьезно ограничивают их ценность в таких ролях.

F-22 обладает на сегодняшний день наименьшей дальностью полета среди всех двухмоторных истребителей-тяжеловесов, находящихся на вооружении в мире, при этом его ресурс вдвое меньше, чем у китайского конкурента J-20, и меньше, чем у гораздо меньшего по размерам F-35, что делает передовое развертывание особенно важным для обеспечения возможности достигнуть своих целей.

Однако основным недостатком F-22 на Корейском полуострове является то, что самолеты нуждаются в особенно высоком техническом обслуживании и имеют низкий уровень готовности. Это единственный американский истребитель, который проводит на земле больше времени, чем F-35. Это представляет особую опасность, поскольку возможности Северной Кореи по нанесению ударов по военным базам по всей территории Южной Кореи, включая авиабазу Кунсан, значительно возросли с появлением таких средств, как баллистические ракеты KN-23 и KN-24 и реактивная артиллерийская система KN-25, которые были введены в эксплуатацию в 2019-2020 годах.

Там, где F-22 ранее был единственным малозаметным истребителем в регионе, союзник Северной Кореи по договору Китай развернул несколько эскадрилий истребителей пятого поколения J-20 вблизи Корейского полуострова, таких как 1-я, 172-я и 55-я авиабригады, оснащенные гораздо более новыми малозаметными самолетами, очень похожими на F-35 он может похвастаться гораздо более современной авионикой, датчиками и материалами корпуса, чем F-22. В конечном счете, несмотря на то, что F-22 ранее представлял элиту ВВС США, в настоящее время его планируют досрочно вывести из эксплуатации, и у него осталось мало функций, на которых он мог бы работать лучше, чем более новый F-35.