"Сейчас я понимаю, какая у нас замечательная молодёжь": боец с позывным Зея считает, что на фронте люди проявляют свои лучшие качества

Боец бригады Святого Георгия: "Я воспитывался в Советском Союзе"

4:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с бойцом отряда "Байкал" в Бахмуте.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Он живёт в подвале, который называет "окопом XXI века", служит в бригаде Святого Георгия, собирает информацию с передовой и передаёт её дальше по назначению.

"Собираем всевозможную информацию, которая требуется командованию для дальнейшего планирования, её передают сюда нам, мы её упорядочиваем и отправляем командиру", — объясняет Зея.

Подвал — более-менее безопасное укрытие, которое легко выдерживает обычный миномётный обстрел.

Зее 61 год, он по профессии строитель, строил дороги в Калининграде.

"Наверное, дело в воспитании, — говорит он. —

Дело в том, что я всё-таки воспитывался и получал образование в Советском Союзе. И когда такие события происходят, мы, люди того поколения, равнодушно смотреть на это не можем.

И я долгое время думал об этом, долго-долго решал, ехать — не ехать, а потом в один момент решил, что надо ехать, и поехал".

— А семья как на это отреагировала?

— Дети…. Один ребёнок у меня взрослый, второй — школьник. Ну, конечно, они были против, но я настоял. Бизнесом моим сейчас старший сын занимается.

— Вы здесь пишете стихи о войне?

— Да, потому что я смотрю на ребят, они для меня все как дети, и я очень сильно переживаю, когда они уходят на позиции, когда приходят, мне действительно больно. И вот эти переживания заставляют меня браться за перо. Поэтому я пишу, выкладываю на своём канале, у меня есть канал "Позывной "Зея" в Telegram.

— А можете прочитать какое-то своё стихотворение о войне, которое вам больше всего нравится?

— Ночь на досках коротая,

Вспоминая всё подряд,

Жизнь была, и непростая,

Было всё, и был не свят.

Разменял седьмой десяток,

Вот бы дома тихо спать,

Ковыряться между грядок,

Но пошёл я воевать.

Говорят: "Куда ты, старый?"

Но обидно мне, друзья,

Дома снились мне кошмары,

Дни летели дома зря.

Здесь, в окопах "лисьи норы"

Не умыться, не поесть.

Старичок я здесь не хворый,

Здесь я — кремень, здесь я — жесть.

С пацанами здесь на равных,

Пацанам по 30 лет,

Ротный — мальчик, самый главный,

Позывной его "Корнет".

Он ведёт бойцов в "накаты",

Строг бывает и кричит,

Для него мы все — солдаты,

И за всех душа болит.

Повезло, что есть хоть доски,

Повезло, арта молчит.

Жизни мирной отголоски

Память помнит, память чтит…

— Трудно ли вам успевать за молодыми?

— Конечно, с ребятами, молодыми здоровыми мужчинами, очень трудно соревноваться в физической силе, в выносливости. Но здесь место найдётся всем, я даже написал давно уже стихотворение про старичков, которые идут на войну. Они идут не для того, чтобы вместе с молодыми бегать в атаки, а для того, чтобы устраивать их быт: принести воды, наколоть дров, когда молодые парни пришли с поля боя и отдыхают, выйти в караул и охранять их. И я пришёл по тому же принципу. Вначале был и банщиком, и уборкой занимался.

А сейчас командир нашёл мне такое задание, которое уже не связано с бытовыми хлопотами. Он назначил меня офицером, и я сейчас сижу вот в пункте управления, занимаюсь чем-то вроде аналитики. Мы дежурим по десять дней, такой вот вахтовый метод.

— Какая здесь, в Бахмуте, специфика, что вам осложняет работу?

— Беспилотники осложняют работу нам и нашим штурмовикам. А самый тяжёлый момент — это когда… выносим раненого. Бывают и более трагичные случаи. Вот это самое тяжёлое. Для меня это личная трагедия. Я иногда не могу слёз сдержать, потому что парни молодые, а здесь, понимаете, на линии фронта в людях проявляются самые лучшие качества.

Сейчас я понимаю, какая у нас замечательная молодёжь и замечательные ребята молодые. Они очень смелые, умные и способны ежедневно совершать поистине героические вещи. Я просто смотрю на них с гордостью, понимаете. С гордостью!

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