"Восемь километров ада": плацдарм ВСУ в Крынках на Днепре ликвидирован

Российские блогеры сообщают об успехах десантников РФ по освобождению Крынок

Многострадальные Крынки на херсонском направлении, как и Работино на запорожском, уже не контролируются ВСУ. Это результат наступления ВС РФ на Харьков.

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Ликвидирован важнейший плацдарм ВСУ на Днепре

Подразделения 76-й дивизии ВДВ выбили противника из Крынок и "заскочили на острова". Об этом сообщают российские блогеры, которые ранее не подтверждали сообщения минобороны РФ.

"В этот раз по-настоящему", — пишет Роман Сапоньков в Tеlegram. По его мнению, это первые последствия переброски резервов ВСУ с херсонского направления на Харьков, в том числе "Fpv-операторов Мадьяра".

"Правый берег стал ближе. Пока что скорее из области мечтаний, но может возникнуть ситуация, когда противник будет выбирать что ему важнее — Харьков или Херсон. А может, и Сумы", — отметил блогер.

Уже в пятницу, 17 мая, отмечались успехи в Крынках — "в центральной части вышли к реке, так же добиваем противника с востока".

"76-я дивизия продвигается там, но про взятие Крынок говорить рано, противник присутствует на нашем берегу, сидит в подвалах и иногда выходит. Извините меня за правду, товарищи военкоры, но работа ещё идёт!" — пишет в Telegram "Осетин".

"Восемь километров ада"

Как бы то ни было, но присутствие ВСУ на этом очень важном участке фронта подходит к концу.

Здесь ВСУ намеревались организовать десант с продвижением на Перекоп в Крыму и цеплялись они не только за линию берега на российской стороне, но из острова за ней.

Между берегами Днепра в этом месте приблизительно восемь километров и очень много проток с различными по размеру островами. И кто ими владеет, тот обеспечивает наблюдение за противником и буферную зону. Российские бойцы назвали её "восемь километров ада" из-за непрерывного огня. ВСУ использовали на этом участке рои дронов. Они жужжали непрерывно, как огромный рой пчёл, и, помимо выполнения практических целей, оказывали сильное психологическое давление.

Крынки будут зачищены, счёт — на дни, потому что наступательные планы у ВСУ отсутствуют, они перешли к обороне, а ситуация под Харьковом для них крайне негативная.

Рёпке рассудит

Интересно, что по Работину тоже были разночтения по контролю, пока взятие села ВС РФ не подтвердил Юлиан Рёпке из Bild. Теперь никто не возражает. Украинские ресурсы уже отметили этот посёлок за россиянами.

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