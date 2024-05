"Восемь километров ада": плацдарм ВСУ в Крынках на Днепре ликвидирован

Многострадальные Крынки на херсонском направлении, как и Работино на запорожском, уже не контролируются ВСУ. Это результат наступления ВС РФ на Харьков.

