Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия контролирует населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области

Владимир Путин: пункт Крынки на левом берегу Днепра полностью под контролем ВС РФ

Президент Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы контролируют населенный пункт Крынки на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

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"Михаил Юрьевич доложил, что этот населенный пункт полностью под нашим контролем, там выстроена необходимая оборона", — сказал Путин.

Путин также сообщил, что в Крынках, обособленном участке днепровского берега, находится лишь небольшая группа украинских боевиков, которым предлагается сдаться. Он отметил, что этот район был выбран украинскими вооруженными силами для десанта, однако все попытки высадки были успешно предотвращены.

Во время прямой линии 14 декабря Президент выразил озабоченность тем, что украинские военные направляют своих солдат в Крынки на массовую гибель, называя такую стратегию "дорогой в один конец".

Ранее Глава минобороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Крынок армией России.