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Дарья Асламова
"Прежде чем идти добровольно, надо взвесить все "за" и "против" — бойцы добровольческого отряда "Орёл" рассказали об опасностях своей работы

Бойцы отряда "Орёл": "Мы — часть истории, которая сейчас пишется"

4:39
Силовые структуры » Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с бойцами добровольческого отряда "Орёл".

Бойцы отряда "Орёл": "Мы — часть истории, которая сейчас пишется"
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Они рассказали о военных буднях и специфике военной профессии.

Боец с позывным Белка рассказал об обустройстве запасной точки укрытия расчёта. Для этого бойцы выкапывают котлован-блиндаж.

"Метра, наверное, 2,5, — говорит боец. — Потом кладём настил, вот такие вот бревна, в три наката брёвна накладываются, сверху плёнка. Накат делается в три слоя, чтобы ребят хоть как-то обезопасить, потому что бывают такие моменты, что надо с орудия срочно убежать".

Артиллеристы, обслуживающие орудие, название которого они не сказали из соображений безопасности, объяснили, как организована работа с артиллерией: на одном орудии работает целая команда —

  • командир,
  • наводчик,
  • заряжающие,
  • вычислитель.

По словам бойца, "вычислители — это люди, которые работают с цифрами, они считают угломеры, дальность цели, то есть без них орудие стрелять будет, но в цель не попадёт".

Боец с позывным Глухарь — местная легенда. Зовут его Андрей Николаевич. После травмы он частично потерял слух, поэтому и такой позывной.

"У нас есть всегда дежурные цели, по которым мы отрабатываем, — говорит он. — Плюс наша разведка даёт данные о том, где кто собрался. По этим целям тоже идёт отработка. Вот примерно так и работаем".

Глухарь рассказал, что из-за дронов сложилась нелёгкая ситуация, но сейчас их стало меньше:

"Это связано, скорее всего, всё-таки с небольшим дефицитом БК (боекомплекта. — Ред.) противника. Плюс ко всему есть данные, что на данном направлении у них очень большой дефицит контрбатарейных радаров. То есть они засекают сейчас выстрелы благодаря наблюдению с беспилотника. Соответственно, мы стараемся работать, когда у нас сообщение идёт, что данных беспилотников в небе нет, стараемся отработать быстро и быстро укрыться".

Боец рассказал об опасном происшествии, в которое попал командир артразведки:

"Он вчера буквально убегал, уезжал на своём автомобиле, за ним гналась "Баба-яга". Это FPV-дрон, который несёт очень тяжёлые мины. Вот вчера буквально он за ним гнался. Это было вечером, в ночное время. У него прожектор есть, который освещает местность. А сзади ехал командир другой роты, и он это всё наблюдал".

Андрей Николаевич родом из Санкт-Петербурга. Ему 52 года. Сначала его не брали по возрасту, но потом вышло распоряжение, что в "Барс" можно принимать бойцов старше 50 лет.

"Прежде чем идти добровольно, надо взвесить все "за" и "против", — говорит он. — Кто-то просто может оказаться балластом на самом деле. Как бы это печально ни звучало, но если кто-то физически не справляется, то он всю группу за собой тянет и из-за такого человека просто может погибнуть полгруппы, не дай Бог. Потом кто-то может растеряться или испугаться. Надо просто понимать это всё. Но опять же пока не попадёшь сюда, ты не поймёшь. Главное, чтобы не было панического страха, и всё. А бояться — это нормально, это инстинкт самосохранения".

Боец с позывным Немец имеет немецкие корни.

"Корни немецкие по отцу, по бабушке, — говорит он, — они были немцы, ссыльные в Казахстан, вот поэтому Немец, у меня фамилия немецкая".

Своё желание пойти на фронт он объяснил событиями в Одессе 2 мая. В основном в добровольческом отряде бойцы, родившиеся в СССР. Немец рассказал, что сам он из Макеевки, а на фронте с 2014 года.

Но есть и совсем молодые, например, боец с позывным Прибой. Ему всего 23 года. Сначала он служил в армии, был наводчиком миномётов в Балашихе, а потом добровольно пошёл на фронт. Родом он из Удмуртии.

"Я русский, — говорит он. — Мы все — русские".

По словам бойцов, они ощущают, что принимают участие в чём-то грандиозном.

"Сейчас пишется история, мы — часть истории, которая сейчас пишется, даже не только в нашей стране, а вообще в мире в целом", — говорят они.

Смотрите видеосюжет

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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