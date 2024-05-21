Истерика Зеленского. Почему и.о. президента Украины визжал на ставке командования ВСУ

Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ

4:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинский просроченный президент Владимир Зеленский перешёл на крик, когда общался со своими генералами.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

И топнул ножкой...

Истерика лидера Незалежной случилась, когда он заподозрил высших офицеров ВСУ в том, что они скрывают от него ситуацию на фронте.

Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Тот также рассказал, что у Зеленского сегодня нет доверия к руководству Генштаба.

Кстати, он с самого начала российской спецоперации пытается постоянно вмешиваться в военное планирование, хотя у него не только нет профильного образования, но и он просто-напросто в армии не служил, "откосив" от неё в своё время. Понятно, что никакого понимания того, как должны действовать войска, у главы государства нет.

Людоеды Банковой

Поговаривают, что именно офис президента Украины придумал превращать города Незалежной в крепости. Эта людоедская идея заключена в том, чтобы как можно сильнее осложнить задачу ВС РФ, замедлить их продвижение, навязав им битву за каждый дом и каждую улицу. По задумке, это дало бы возможность ВСУ выиграть время и дождаться поставок очень нужной западной техники.

Такой концепт защиты действительно замедлил продвижение российской армии, но потери армии Украины в таких "фортецях" выросли в разы. Не говоря уже о гибели гражданского населения и их разрушенных домах. Но кого на Банковой волнуют простые украинцы!

При этом экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный всегда настаивал, чтобы отвести армию, когда уже было понятно, что такую крепость не удержать. Это позволило хотя бы сохранить личный состав. Но президент Зеленский требовал стоять до конца. Так было в Артёмовске и Авдеевке.

Маньяк на троне

Ясно, что попытки скрыть от Зеленского информацию о состоянии на местах боевых действий связаны именно с этим. Да и ВСУ сегодня возглавляет главком Александр Сырский, который абсолютно предан Зеленскому и выполняет любой приказ начальника.

Сейчас армия РФ постепенно продвигается вперёд на Харьковском направлении. Никакой линии обороны со стороны врага на пути русских воинов не оказалось, хотя Киев (да и сам Зеленский) ранее заявлял, что там "всё в порядке".

Нажать кнопку слива

Да, элита Незалежной сегодня переживает не лучшие времена — уже и Запад начинает (пока ещё вкрадчиво) "топить" Банковую.

По украинской Конституции срок полномочий президента страны — 5 лет. У Зеленского он истёк 20 мая. А дальше вариантов развития событий немного. Или он становится нелегитимным (читай, узурпатором), или ограниченно легитимным (то есть и. о. президента).

Но, кроме этого, у Зеленского есть и много других проблем: например, стремительное падение рейтинга. Причём, не только от украинцев — всё больше критикуют его и на Западе.

Вот и бизнесмен Илон Маск неоднократно называл актёра-президента "попрошайкой". А то и похлеще.

"Зеленский давно живёт в своей реальности мясника", — даже были такие перлы от Маска.

Кстати, за свой "базар" Маск даже попал на сайт "Миротворец", где его нарисовали в шапке-ушанке и с балалайкой в руках.

Критикует Зеленского и другой миллиардер из США — Дэвид Сакс. Кстати, он всегда выступал против выделения Украине очередной американской помощи.

А из-за несговорчивости Зеленского Сакс предрекал "больному, агонизирующему государству" полный крах.