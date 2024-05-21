Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Истерика Зеленского. Почему и.о. президента Украины визжал на ставке командования ВСУ

Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Украинский просроченный президент Владимир Зеленский перешёл на крик, когда общался со своими генералами.

Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

И топнул ножкой...

Истерика лидера Незалежной случилась, когда он заподозрил высших офицеров ВСУ в том, что они скрывают от него ситуацию на фронте.

Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Тот также рассказал, что у Зеленского сегодня нет доверия к руководству Генштаба.

Кстати, он с самого начала российской спецоперации пытается постоянно вмешиваться в военное планирование, хотя у него не только нет профильного образования, но и он просто-напросто в армии не служил, "откосив" от неё в своё время. Понятно, что никакого понимания того, как должны действовать войска, у главы государства нет.

Людоеды Банковой

Поговаривают, что именно офис президента Украины придумал превращать города Незалежной в крепости. Эта людоедская идея заключена в том, чтобы как можно сильнее осложнить задачу ВС РФ, замедлить их продвижение, навязав им битву за каждый дом и каждую улицу. По задумке, это дало бы возможность ВСУ выиграть время и дождаться поставок очень нужной западной техники.

Такой концепт защиты действительно замедлил продвижение российской армии, но потери армии Украины в таких "фортецях" выросли в разы. Не говоря уже о гибели гражданского населения и их разрушенных домах. Но кого на Банковой волнуют простые украинцы!

При этом экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный всегда настаивал, чтобы отвести армию, когда уже было понятно, что такую крепость не удержать. Это позволило хотя бы сохранить личный состав. Но президент Зеленский требовал стоять до конца. Так было в Артёмовске и Авдеевке.

Маньяк на троне

Ясно, что попытки скрыть от Зеленского информацию о состоянии на местах боевых действий связаны именно с этим. Да и ВСУ сегодня возглавляет главком Александр Сырский, который абсолютно предан Зеленскому и выполняет любой приказ начальника.

Сейчас армия РФ постепенно продвигается вперёд на Харьковском направлении. Никакой линии обороны со стороны врага на пути русских воинов не оказалось, хотя Киев (да и сам Зеленский) ранее заявлял, что там "всё в порядке".

Нажать кнопку слива

Да, элита Незалежной сегодня переживает не лучшие времена — уже и Запад начинает (пока ещё вкрадчиво) "топить" Банковую.

По украинской Конституции срок полномочий президента страны — 5 лет. У Зеленского он истёк 20 мая. А дальше вариантов развития событий немного. Или он становится нелегитимным (читай, узурпатором), или ограниченно легитимным (то есть и. о. президента).

Но, кроме этого, у Зеленского есть и много других проблем: например, стремительное падение рейтинга. Причём, не только от украинцев — всё больше критикуют его и на Западе.

Вот и бизнесмен Илон Маск неоднократно называл актёра-президента "попрошайкой". А то и похлеще.

"Зеленский давно живёт в своей реальности мясника", — даже были такие перлы от Маска.

Кстати, за свой "базар" Маск даже попал на сайт "Миротворец", где его нарисовали в шапке-ушанке и с балалайкой в руках.

Критикует Зеленского и другой миллиардер из США — Дэвид Сакс. Кстати, он всегда выступал против выделения Украине очередной американской помощи.

А из-за несговорчивости Зеленского Сакс предрекал "больному, агонизирующему государству" полный крах.

"Если Зеленский будет продолжать свою нереалистичную стратегию, то существует довольно серьёзная угроза полного краха Украины," — отметил миллиардер.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу илон маск владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Семьи погибших на СВО бойцов с детьми до 23 лет смогут получать две пенсии
Как приготовить острый тыквенный соус
ЕС ужесточает правила ввоза питомцев из России и Белоруссии
Эксперт: юань не сможет заменить доллар как главную мировую валюту
Блогер Ида Галич показала родного брата Алана
Вот причины по которым может засыхать персик
Вещи Мэрилин Монро приносят несчастья своим новым владельцам
Глава СПЧ Фадеев предложил запретить ношение никабов в РФ
Росреестр поддержал предложение о самозапрете на сделки с жильём
Эксперты рассказали, как отучить кошку залезать на стол
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ Дмитрий Плотников Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Последние материалы
Эксперты рассказали, как отучить кошку залезать на стол
В 2023 году площадь морских льдов Антарктики сократилась на 2,5 млн кв. км
Будьте бдительны: почему долгая ходьба может плохо повлиять на вас
"Страна": Арку Дружбы народов в Киеве превратят в символ ЛГБТ*
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ
Список, которые нужно сделать до конца мая
Охота на торнадо набирает популярность в США
Яблочный смузи с ананасом: готовим вкусный напиток
Симптомы гипотиреоза иногда принимают за симптомы депрессии или менопаузы
Популярные бьюти-средства, способные повредить кожу всего за несколько недель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников