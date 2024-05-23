"Птичка" летит, сбивай!: бойцы отряда "Байкал" рассказали о способах нейтрализации дронов

Бойцы "Байкала": "Можно сменить позицию, но ни в коем случае не оставить её"

5:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с бойцами добровольческого отряда "Байкал".

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Они рассказали о способах ликвидации дронов и об особенностях современных военных блиндажей.

Денис Харитонов, позывной Баян, заместитель командира штурмовой роты "Байкал" по военно-политической работе, и Арсений Стерлигов, позывной Архип, сын знаменитого бизнесмена Германа Стерлигова, провели показательную "экскурсию" в Бахмут, чтобы наглядно продемонстрировать, как работает противодронная оборона.

Средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Бойцы используют специальное приспособление, так называемую "глушилку", то есть РЭБ, которую включают, когда находятся в опасной зоне. Моделей таких устройств много, в этот раз бойцы использовали переносное РЭБ, которое, по их словам, "крепится на автомобиль для того, чтобы… посадить подлетающих где-то на 200 метров "птичек".

Они сказали, что данное устройство обеспечивает минимальную безопасность в радиусе 200 метров.

Процесс посадки дрона основан на том, что благодаря РЭБам беспилотник теряет сигнал и оператор не может ими управлять, то есть беспилотник становится неуправляемым и не может причинить нам никакого вреда, объяснили бойцы.

"Противник активно перенимает у нас новые технические средства. То есть беспилотники, дроны-камикадзе укомплектованы тепловизорами, которые видят тепловую сигнатуру. Если днём можно скрыться от дрона, например, заехать в зелёную местность, в заросли, то ночью это невозможно, потому что он срисовывает именно тепловые контуры и чётко направляет дрон-камикадзе именно в машину", — говорит Арсений Стерлигов.

"Ночью дрон работает на тепловизорах, на инфракрасном излучении, а днём — на обычной камере, обычную камеру ещё можно как-то обмануть", — добавляет Денис Харитонов.

Чтобы обмануть обычную камеру, бойцы убегают, прячутся в укрытие. По их словам, был случай, когда дрон чуть не попал в их машину, но они притормозили и "дрон пролетел перед лобовым стеклом, взорвался немного левее".

Денис Харитонов объяснил, что при заезде в серую зону главное — контролировать небо:

"Впереди водитель смотрит в зеркало и таким образом контролирует левую сторону автомобиля, на пассажирском сиденье. Арсений поворачивает зеркало чуть выше, чтобы видеть небо над нами и левый борт, плюс смотрят спереди, а я контролирую отсюда боковые окна и сзади, потому что очень много случаев, когда дрон начинал преследование. Поэтому мы сейчас просматриваем пространство по всему периметру машины, контролируем так называемое небо. При появлении дрона подаётся команда "птичка", после чего водитель пытается спрятать машину, мы покидаем автомобиль и занимаем оборону, пытаясь сбить "птичку". Вот, в принципе, и вся инструкция".

Сбивают дроны также с помощью артиллерии.

Землянки — "лисьи норы"

Сейчас идут активные наступательные действия, поэтому личный состав выдвигается небольшими группами, отбивает территорию, закрепляется, копает под себя так называемые "лисьи норы" на одного-двух человек, говорят бойцы отряда.

"В дальнейшем люди размещаются в подвалах, брошенных зданиях, в большинстве своём это подвалы, чтобы нельзя было разбомбить дронами-камикадзе, чтобы артиллерия не отработала. Личный состав заезжает, задача выполняется, перемещаются в следующий подвал", — рассказывает участник сражений.

Бойцы стараются даже лишний раз не выходить в туалет, чтобы их не засекли дроны, поэтому часто для этой цели используют мусорные пакеты и памперсы.

"Это война, — говорят они, — если делать выбор между комфортом и собственной жизнью, ты сделаешь всё, чтобы остаться незамеченным. Основная задача бойца сейчас — оставаться незаметным, вести наблюдение и координировать артиллерию, держать позицию и идти вперёд, только вперёд.

Можно сменить позицию, но ни в коем случае не оставить её, не уйти назад, то есть остаться на точке, приближенной к той, где ты должен находиться.

Мы полюбили плохую погоду, потому что, когда дождь и ветер, дроны не летают".

Курьер — самая опасная профессия

У бойцов есть свои маленькие радости, когда они могут побаловать себя кружкой горячего чая в блиндаже, потому что на позициях они питаются тушёнкой и пьют холодную воду, но для них главное — выполнить задачу. Иногда по нескольку дней у ребят нет ни воды, ни еды. Разряжаются батарейки для рации, их срочно подносят, потому что рация может выключиться.

"Когда нет дронов, специальный человек, мы называем его "такелажник", приносит продукты и всё, что сможет унести. Он бежит не прямо на позицию, чтобы противник не обнаружил окоп, добегает до точки сброса, оговоренный заранее, бросает там эти продукты и убегает. А человек из окопа, который тоже контролирует небо, в безопасный момент выбегает за этими продуктами, забирает их с точки сброса и возвращается назад. Основная задача — чтобы противник не обнаружил окоп", — говорит боец с позывным Михас.

По его словам, он взял этот позывной в честь своего сына, которого зовут Михаил. Когда сын подрастёт и спросит, где был отец и что делал, Михасу будет, что ему рассказать.

Смотрите видеосюжет