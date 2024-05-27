Дроны охотятся за всем, что движется — жители Александровки рассказали, как выживают в военных условиях

Жители Александровки: "Дроны для нас — вместо будильника"

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с жителями многострадальной Александровки в Донецкой Народной Республике.

Фото: Pravda.Ru

Это село считается самым опасным местом во всём Донбассе. Его бомбят уже десять лет, начиная с 2014 года. Сейчас по нему работают и дроны, и кассетные снаряды, по нему бьёт вражеская артиллерия. Самое, конечно, опасное — дроны. Разрушено 1300 дворов из 1600. Судьба села очень трагична, но люди здесь живут и работают, несмотря ни на что.

Летящий дрон вместо будильника

Александр работает водителем. Он получил серьёзное ранение 22 февраля 2021 года.

"Я шёл домой вечером, в девять часов вечера, ну, не дошёл буквально метров 100-150 домой, меня снайпер подстрелил, — рассказывает он. — Пуля залетела со спины, вылетела спереди, в районе живота. Рука в кармане была — оторвало два пальца. Почти год пролежал в больнице".

Украинский снайпер, который одной пулей прострелил спину, руку и живот Александра, явно стремился убить его, а не ранить. Сейчас у него инвалидность III группы, два раза в год ложится в больницу, чтобы поддерживать организм в рабочем состоянии.

Снайперов здесь больше нет, но летают дроны-камикадзе и артиллерия обстреливает. Есть дороги, по которым стараются не ездить, потому что их бомбят беспилотники.

"Общественного транспорта нет. Однажды автобус под обстрел попал, повылетали стёкла, женщину ранило, и они перестали ездить", — говорит Александр.

В Александровке нет ни одного целого дома, хотя здесь живут люди, дети, которым надо ходить в школу, дроны охотятся за всем, что движется.

После попадания дронов некоторые дома сгорели полностью, на дорогах остались ямы.

"Если слышим щёлканье — значит, кто-то пытается сбить биспилотник, надо быстро заезжать в зелёнку", — говорит Александр.

Но жители держатся

Дарья Василенко работает в районной психиатрической больнице. По её словам, в селе осталось около двух тысяч жителей. До начала войны в Донбассе (2014 год. — Ред.) здесь было около пяти тысяч дворов, "если брать от начала посёлка до Кременца и туда дальше", большая часть которых разрушена.

"Да, всё печально, — говорит Даша, — у нас посёлок в принципе сейчас забытый всеми, здесь нет воды, частые перебои с электричеством, но мы держимся".

Её брата ранил снайпер, а всего в селе, по её словам, около тысячи раненых, среди них есть дети; около 700 ранили за весь период СВО и 300 — начиная с 2014 года. Сколько всего погибших, неизвестно.

"Сейчас вот критическая ситуация сложилась из-за коптеров, это FPV-дроны, которые, наверное, страшнее мины, страшнее всего, потому что каждый раз сбор на работу у нас начинается с дрона, — говорит Даша. — То есть это дроны-камикадзе, которые самоуничтожаются. Они видят цель и просто будут лететь только туда, где они её зафиксировали. За прошедшую неделю эти дроны разбили магазин и гражданскую машину".

Каждое утро в Александровке начинается с того, что летит дрон. Звук летящего дрона, похожий на писк комара, для жителей — вместо будильника.

"Ночью летают "Бабы-ёжки", — как о чём-то будничном и обычном рассказывает Даша, — у них звук намного сильнее, жёстче и страшнее".

Речь идёт о хозяйственном промышленном дроне. Раньше их использовали для обработки полей, а теперь они служат военным целям, для уничтожения людей.

"У меня на работе есть водитель, который развозит наших сотрудников, на каждом предприятии есть водитель, — говорит Даша. — Один раз водитель вёз девочек на другую смену, прилетел камиакдзе, и только благодаря его реакции, он быстро среагировал и увёл машину в сторону, все остались живы. Дрон попал в автобусную остановку, ранил парня, который там находился".

В основном дроны охотятся за машинами. Это может быть мусоровоз, однажды под их обстрел попала даже ритуальная машина "Тюльпан".

У Даши двое детей, дочь и сын. Её сын думает, что это комары. Она, как могла, ограждала его от войны, пока они все втроём не попали под "Грады".

"Нас выследил коптер, — говорит она. — У дочери была косичка с российским флагом. Мы снимали видео на разбитом танке, она рассказывала стихотворение о без вести пропавших солдатах. Украинский коптер её выследил, это был разведчик. А потом прилетели "Грады". Мы спрятались под машиной. А потом я увидела, как соседский дом, в буквальном смысле, прямо на глазах, поднялся в воздух, а потом просто рухнул. У нас гараж тоже взлетел".

Но в родном селе Даше не так страшно, как если бы она была в незнакомом месте, даже если это место — соседний район.

"Здесь я знаю, откуда что, а в соседнем — страшно, — говорит она. — Вот сейчас в огороде занимаюсь помидорами, слышу, что стреляют, но как-то уже привыкла. Выращиваю помидоры, огурцы, кабачки. Это больше, наверное, как хобби".

В Александровке живут дети и старики, есть ходячие и лежачие. По словам Даши, многие территории освобождены и уже имеют преимущество, но в их посёлке нет воды, нет коммуникаций, что очень усложняет жизнь местных жителей.

"Я бы очень хотела, — говорит она, — чтобы на нас обратили внимание, чтобы нас услышали и начали действовать".

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