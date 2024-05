В США прокомментировали учения Китая, имитирующие удар по Тайваню

Китайские военно-воздушные, военно-морские и артиллерийские силы имитируют крупные удары по Тайваню, пишут журналисты американского военного журнала MIlitary Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы предполагают, что цель этих действий — попытка предотвратить начало гражданской войны в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons