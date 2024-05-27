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Петр Ермилин
В США прокомментировали учения Китая, имитирующие удар по Тайваню

В США предположили, что КНР пытается предотвратить гражданскую войну

Силовые структуры » Военные новости

Китайские военно-воздушные, военно-морские и артиллерийские силы имитируют крупные удары по Тайваню, пишут журналисты американского военного журнала MIlitary Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы предполагают, что цель этих действий — попытка предотвратить начало гражданской войны в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США предположили, что КНР пытается предотвратить гражданскую войну
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

23 мая Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала совместные боевые учения Sword-2024A, в ходе которых имитировались крупные военные удары по целям на Тайване. Отделенный от материковой части Китая 130-километровым отрезком по прямой, остров с 1949 года находился под контролем правительства Китайской Республики — одного из двух соперничающих китайских правительств, участвовавших в 22-летней гражданской войне, которая велась на материковой части Китая с 1927 по 1949 год.

Хотя оба государства претендуют на то, чтобы быть единственными законными властями над всей китайской нацией, правительство Тайбэя не признано ООН и имеет дипломатические отношения только с 11 из 193 государств-членов ООН, а его статус часто сравнивают с статусом негосударственного субъекта.

Несмотря на то, что гражданская война формально продолжалась, отношения между Пекином и Тайбэем значительно улучшились после прихода к власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) в 2015 году, после чего была налажена более тесная координация с западным миром в области безопасности и появились серьезные признаки того, что Тайбэй может совершить беспрецедентный переход к декларированию независимости. независимости и официального отделения от Китая.

Народно-освободительная армия Китая последовательно проводит учения в Тайваньском проливе в ответ на предполагаемые провокации и в качестве предупреждения для сдерживания действий правительства в Тайбэе, которые могут нарушить определенные правила, касающиеся изменения статус-кво. Таким образом, последние совместные учения Sword-2024A стали ответом на инаугурационную речь нового президента Китайской Республики Лай Цзиндэ, в которой он нарушил ранее данные обещания поддерживать статус-кво в отношениях с материковой частью страны.

Как резюмирует Financial Times, Лай "использовал совершенно другие формулировки, в то же время изложив некоторые факты, которые больше всего возмущают Пекин". Таким образом, там, где его предшественники ссылались на "власти Пекина" и "другую сторону пролива", в которых прямо не утверждалось, что Тайвань является отдельным образованием от Китая, Лай на протяжении всего своего выступления называл материковую часть "Китаем". Давно дав понять, что он будет обострять проблему формальной независимости, Лай, пожалуй, самым провокационным образом назвал Тайвань "нашей нацией".

Заявление нового президента Китайской Республики вызвало серьезные споры не только по ту сторону Тайваньского пролива, но и в Тайбэе, когда администрация бывшего президента Ма Инцзю подвергла резкой критике его введение "новой теории двух стран", подчеркнув, что его "прямая и недвусмысленная позиия приводит к беспрецедентно опасной ситуации между двумя берегами пролива".

В конечном счете для Пекина начало крупных военных учений, демонстрирующих часть подавляющей военной мощи материковой части Китая, является важным сигналом о том, что у него есть очень значительные военные возможности для реагирования, если новая администрация в Тайбэе переступит еще одну красную черту. Ожидается, что демонстрация военной силы усилит давление на администрацию Тайбэя с целью заставить ее воздержаться от того, чтобы подвергать территорию, ее экономику и жителей риску повторной эскалации технически продолжающейся гражданской войны в настоящую горячую войну.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы китай тайвань военные учения
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