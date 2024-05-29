ВКС РФ активно уничтожают базы для F-16 на Украине

Нанесён удар по подземному минигороду Яворовского полигона - КП для F-16

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Россия ликвидирует на Украине базы для приёма и использования истребителей F-16. Нанесён удар по известному Яворовскому полигону во Львовской области.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Нанесён удар "Кинжалами" по Яворовскому полигону

Вероятно, как и обещали украинские власти, "после Пасхи" истребители F-16, их обслуга и пилоты прибыли на Украину и активно уничтожаются Россией.

ВКС РФ в воскресенье нанесли высокоточные удары гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал" по различным аэродромам Украины, в том числе, по аэродрому Староконстантинов, а также по учебному Яворовскому полигону, расположенному в 30 км северо-западнее Львова и в 20 км от границы с Польшей.

Об этом сообщают российские источники, в частности, закрытый Telegram-канал "Военная хроника".

Яворовский полигон неоднократно подвергался ударам ВКС РФ. В первый раз это случилось в марте 2022 года, тогда погибли по разным данным от 60 до 180 иностранных инструкторов и специалистов. По этому делу на Украине, якобы как наводчик, осуждён 73-х летний Александр Косторный.

Затем были нанесены удары в ноябре 2023 года и в марте 2024 года. В результате третьего удара стало известно об уничтожении или ранении около 100 военнослужащих, не менее 30-ти из них были иностранными наёмниками из Франции, Польши, Германии и Британии.

Уничтожен командный пункт управления полётами F-16

Утверждается, что несколько бункеров потом зарыли глубоко под землю с целью создания центра подготовки и командного пункта по эксплуатации истребителей F-16.

Telegram-канал Win-Win сообщает, что нанесён удар по бункерному городку, "в котором находились от 380 до 410 человек". По предварительной оценке, поражены все три подземных помещения ситуационного центра, который в режиме виртуального тренинга отрабатывал:

координацию пролета истребителей F-16 звеньями по 12 машин в боевом снаряжении с заходом на посадку на Украине для дозаправки;

воздушный пуск ракет по целям в РФ и возврат на аэродром Польши.

"Снесён командный пункт для руководства F-16 и управления его системами наведения и техническим состоянием. Погибло много, все сплошь из Бенилюкса. 179 убитых и 201 тяжелораненый. Game over", — пишут авторы.

Гробы приедут в Нидерланды, Данию, Швецию

F-16 разрешено наносить удары ракетами по "легитимным" целям в глубине РФ. Об этом сегодня заявили Нидерланды, пообещавшие предоставить Украине 18-24 многоцелевых истребителей.

Уже на Украине могут быть также самолёты из Дании, обещанные к поставке " в конце весны".

Сегодня прошло сообщение СМИ, что Швеция подарила Украине два самолета-разведчика SAAB Saab-340 AEW&C.

"Они дополнят и усилят F-16", — заявил министр обороны Швеции Пал Джонсон на пресс-конференции в Стокгольме.

F-16 — самолет, способный развивать скорость до 2 Махов, т. е. более 2100 км/ч, и при этом работать на высоте до 15 000 м.

F-16 может нести до шести управляемых ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной системой наведения. Помимо точности немаловажно и то, что дальность действия AIM-120 AMRAAM, в зависимости от версии, составляет примерно от 100 км до 160 км.

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Версия: удар "Кинжалами" по аэродрому Староконстантинов поразил F-16

В Нидерландах завершился курс обучения украинских пилотов на F-16