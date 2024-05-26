Версия: удар "Кинжалами" по аэродрому Староконстантинов поразил F-16

Истребители F-16, возможно, поражены 26 мая на аэродроме Староконстантинов

26 мая ВКС РФ дважды нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где, возможно, уже находились истребители F-16, переданные Украине.

Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Двойной удар ВКС РФ по аэродрому Староконстантинов

В атаке ВКС РФ по аэродрому Староконстантинов утром 26 мая, по данным украинской стороны, участвовали БПЛА "Герань-2", крылатые ракета Х-101/Х-555, запущенные из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Удар туда же ВКС РФ повторили через несколько часов, использовав гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с самолетов МиГ-31К.

На аэродроме Староконстантинов базируются украинские Су-24М, оснащённые дальнобойными ракетами британского производства Storm Shadow.

Всё было готово на Украине для начала задействования F-16

Этот аэродром также готовили для приёма F-16, которые ожидались "после Пасхи", то есть после пятого мая. Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

Два дня назад иностранные издания сообщили, что лётчики ВС Украины успешно прошли обучение и готовы выполнять полёты на американских самолётах.

Также на днях состоялась дискуссия о закрытии неба западной Украины с территории Польши и Румынии, Германии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 мая заявил, что "нет ни одного юридического, силового или морального аргумента, который бы помешал партнерам сбивать российские ракеты на Украине со своей территории". В Польше ответили, что "это вопрос для обсуждения, он включает в себя множество условий".

Есть также практика поставок западного оружия ВСУ до объявления об этом. Так были поставлены тяжёлые танки "Леопард" и "Абрамс". Делается это для того, чтобы вооружение не было разбито ударами ВКС РФ в дороге.

Резонно предположить, что F-16 уже были доставлены в Староконстантинов, поэтому и наблюдалась такая массированная атака. Известно, что "Кинжалы" могут разрушать подземные бункеры глубиной до 30 метров.

На аэродроме могли находится пилоты НАТО

F-16 — опасное оружие, самолёт имеет возможность нести ядерные заряды, кроме того, обладает системой дальнего обнаружения и управления. Это означает, что российские самолёты могут быть атакованы "из-за горизонта", вне зоны ответной достижимости.

Удары 26 мая наносились, по данным некоторых источников, и по другим аэродромам на западе Украины. Не исключено, что речь идёт об аэродроме Ивано-Франковска, где базируется 114-я бригада тактической авиации, а также аэродроме Винницы, где базируется 456-я транспортная бригада,

Это лишний раз подчёркивает, что, возможно, F-16 уже на Украине.

Мониторинговый Telegram-канал lpr1 приводит список аэродромов, противника, с которых взлетают самолёты для ударов по российским территориям: Авиаторское ( Днепропетровская обл.), Канатово (Кировоград), Долгинцево (Кривой Рог), Лозоватка (Кривой Рог), Мартыновка (Вознесенск), Умань, Староконстантинов, Озёрное (очень редко).

"Также наши друзья из Староконстантинова сообщили, что самолётами противника, вероятнее всего, управляют иностранцы", — отметили авторы канала.

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