Версия: удар "Кинжалами" по аэродрому Староконстантинов поразил F-16

26 мая ВКС РФ дважды нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где, возможно, уже находились истребители F-16, переданные Украине.

Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic