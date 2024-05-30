Десант в Одессу решает исход прокси-войны с Западом в пользу РФ

Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки

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Направление главного удара летней кампании ВС РФ может стать неожиданным. Это высадка десанта в Одессе с ударом на Приднестровье.

Фото: wikimedia.org by SegeKot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Зеленскому сообщили, что готовится русский десант "на юге"

Украинский Теlegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источники сообщил, что ВС РФ готовятся использовать безэкипажные катера (БЭК, морские дроны) "для нанесения ударов по украинской морской инфраструктуре, а также по разминированию моря и для подготовки десантной операции на юге Украины". Об этом Киев предупредили западные разведки.

"Легитимный" не раз демонстрировал, что информация его источников достойна доверия, канал имеет более миллиона подписчиков.

Освобождение Одессы решает массу стратегических и тактических задач

Такой замысел Генштаба РФ по освобождению, предположим, что Одессы был бы логичен, так как будут достигнуты важнейшие цели:

выведен из строя крупнейший промышленный и логистический центр Украины, лишив её средств к существованию и содержанию армии;

уничтожены или изгнаны многочисленные иностранные наёмники, инструкторы, специалисты из Франции и Британии, которые организуют нападения на корабли Черноморского флота (ЧФ), удары по Крыму, поставки оружия с использованием "зернового коридора";

закрыта возможность ввода больших контингентов стран НАТО с целью исключения освобождения города ВС РФ под страхом втягивания в войну с альянсом;

разблокирован ЧФ, корабли которого сейчас прячутся по укромным бухтам;

купировалась угроза захвата Приднестровья, а с ней и крупнейшего склада вооружений в селе Колбасна;

ВСУ вынуждены будут перебросить на этот фронт резервы, растянув и без того тысячекилометровую ЛБС, что в условиях их нехватки, позволит развивать стратегически важное наступление в Донбассе на Славянск и Краматорск.

одновременно начать сухопутную операцию, наступая на Запорожье и Николаев.

Трудности тоже очевидны...

Снабжение придётся организовывать по воздуху, сложнее — по морю, из-за дронной угрозы. Однако недавний опыт на харьковском направлении, когда ВСУ пожаловались на подавление спутниковой связи "Старлинк" перед наступлением ВС РФ, будет в этой операции применён шире. Наступление ВС РФ должно сопровождаться нанесением ударов по центрам принятия решений и коммуникациям противника. Также нужно выводить из строя системы дата-центров и передающих телевизионных центров. Но здесь, вероятно, можно устроить тотальный блэкаут, так как энергосистема Украины "висит на волоске" импортных поставок. Не будет света — не будет ничего. Придётся разминировать большие территории, но в Великую Отечественную войну это сделать удалось — уцелел даже Оперный театр.

Десант в Одессе был бы действительно началом широкой наступательной операции, которая быстро аннулирует усилия Запада по поддержке Украины и сломит её сопротивление. Объекты в Одессе и области сейчас чаще других являются целью ВКС РФ, выбиваются склады, центры принятия решений и логистика.

"Русская жемчужина" Одесса в любом случае будет в Российской Федерации.

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