В США раскрыли преимущество России в одной из ключевых военных сфер

В США назвали ключевое преимущество России на поле боя

В Пентагоне продолжают оценивать растущего преимущество российской армии в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы объясняет, почему это преимущество может сыграть решающую роль. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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После появления все большего числа сообщений из ряда западных источников, в которых подчеркивается влияние передовых российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на текущие действия России в Украине, исследователь EMP Task Force и бывший офицер Министерства обороны США Дэвид Т. Пайн дал более глубокое представление о преобладающих оценках возможностей России.

"Россия располагает самыми мощными системами радиоэлектронной борьбы в мире с наибольшей дальностью действия и самыми мощными GPS- и радиочастотными глушилками среди всех стран", — заявил он, добавив, что был впечатлен "скоростью, с которой российские дальнобойные глушилки смогли адаптироваться к подавлению нового оружия США и НАТО".

Российские системы радиоэлектронной борьбы "доказали свою эффективность в том, что 90% управляемых ракет и беспилотных систем, поставляемых США на Украину, не попадают в цель, особенно HIMARS", заявил он, добавив, что российские глушители GPS "вероятно, окажутся все более эффективными против недавно поставленных американские ракеты ATACMS увеличенной дальности".

Пайн уточнил, что российские системы постановки помех, вероятно, "будут становиться все более эффективными против украинских систем противовоздушной обороны, поставляемых США, включая ракеты Patriot и Hawk, что позволит России увеличить свое превосходство в воздухе над Украиной", подчеркнув, что это превосходство в воздухе в значительной степени способствовало крупным успехам России на нескольких участках фронта.

После распада Советского Союза в отчетах Министерства обороны России постоянно подчеркивалась важность радиоэлектронной борьбы, которая стала асимметричным средством противодействия традиционно превосходящим силам, компенсирующим потерю паритета с НАТО в широком спектре областей. Однако на украинском театре военных действий превосходство в радиоэлектронной борьбе сочетается с огромным превосходством в обычных вооружениях над украинскими вооруженными силами, что подпитывает слухи о том, что Россия сохранила многие из своих передовых средств РЭБ, чтобы помешать их изучению западными сторонниками Украины.

Оценка Пайна последовала за публикацией The Washington Post, в которой со ссылкой на украинских чиновников подчеркивалось, что Соединенные Штаты полностью прекратили поставки управляемых артиллерийских снарядов Excalibur в течение последних шести месяцев после того, как российские системы радиоэлектронной борьбы сделали их неэффективными. В нем был сделан вывод, что против российских систем радиоэлектронной борьбы "технология Excalibur в существующих версиях утратила свой потенциал".

Что касается системы HIMARS, высокопоставленный украинский военный чиновник посетовал на снижение ее эффективности, заявив, что в 2023 году "все закончилось: русские развернули радиоэлектронную борьбу, отключили спутниковые сигналы, и система HIMARS стала полностью неэффективной". Отчет The Washington Post следует за разоблачениями, сделанными тремя неделями ранее американскими и британскими журналистами, а украинские источники утверждают, что HIMARS, в частности, становились "все менее эффективными" из-за российских возможностей радиоэлектронной борьбы.

Российские системы радиоэлектронной борьбы также серьезно подорвали способность украинских вооруженных сил координировать действия, собирать разведданные и наносить удары беспилотниками, что наиболее заметно из-за нарушения работы интернет-возможностей Starlink, предоставляемых Пентагоном.

В интервью New York Times украинские официальные лица, солдаты и специалисты по радиоэлектронной борьбе сообщили, что это стало главной причиной недавних успехов России, а заместитель командира батальона беспилотников 92-й штурмовой бригады украинской армии заметил: "Мы проигрываем в борьбе с радиоэлектронной борьбой… За день до атак он [Starlink] просто отключился. Он стал очень, очень медленным".

"Нам нужно было быть быстрыми в в вопросах коммуникации", — сказал другой оператор беспилотника, посетовав, что потеря связи Starlink "усложнила все" и "отняла много времени".

Газета New York Times пришла к выводу, что это нарушение "может означать тактический сдвиг в конфликте" из-за "уязвимости Украины и зависимости от сервиса". Это также вызвало "более широкие вопросы о надежности Starlink в борьбе с технически сложным противником".