В США раскрыли преимущество России в одной из ключевых военных сфер

В Пентагоне продолжают оценивать растущего преимущество российской армии в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы объясняет, почему это преимущество может сыграть решающую роль. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=37345@cmsPhotoGallery by Минобороны РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0