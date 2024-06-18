ВС РФ продвинулись на решающих направлениях к Покровску

Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные блогеры бьют тревогу — ВС РФ наступают по всему фронту на покровском направлении. Покровск — важнейший логистический центр ВСУ, через который снабжается Часов Яр.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain

Продолжается наступление ВС РФ от Очеретина на Покровск

Военный аналитик Константин Машовец в Telegram указывает, что ВС РФ "достаточно близки к тому, чтобы непосредственно приступить к боям за наибольший узел обороны ВСУ восточнее реки Волчья — село Новосёловка Первая". По его словам, они уже продвинулись вдоль южного берега местного водохранилища в его сторону, а также имеют возможность подойти к нему с юга — со стороны села Уманское.

Также Машовец ожидает продолжения "упорных атак" россиян по направлению Сокол-Евгеновка-Волчье с целью прорваться в район села Прогресс и с севера обеспечить действия тактической группы, которая "готовится к боям за Новосёловку Первую".

Военблогер Богдан Мирошников в Telegram подчёркивает, что после потери Новопокровского и Новоалександровки одной из важных точек на участке является населённый пункт Сокол, где российские подразделения "имели успехи и фактически завязали бои за село". Российские источники говорят, что в районе Сокола на днях взят важный "опорник" на господствующей высоте 226 метров. Продвижения южнее и севернее Сокола составили примерно по 600 метров.

От Воздвиженки будет разворот на Торецк

По мнению Мирошникова, решающий статус имеет и село Воздвиженка, в сторону которого ВС РФ пытаются активно штурмовать от Новоалександровки. Это фактически последнее село перед трассой Константиновка — Покровск — Часов Яр, пишет украинский блогер. Он обращает внимание в этой связи на западный фланг торецкого направления, а точнее, на процесс формирования там "клещей".

Российские военные блогеры подчёркивают, что инициатива ВС РФ принадлежит на всём покровском направлении — от Карловки на юге до Новоалександровки на севере. Telegram-канал Condottierro считает, что основной упор атакующих действий российской армии сегодня нацелен на Сокол и севернее него, по направлению к сёлам Прогресс и Лозоватское.

Взятие Покровска разорвёт оборону ВСУ

Аналитик BILD Юлиан Рёпке сигнализирует, что оборонительные бои за Новосёловку Первую и Сокол ведёт 47-я бригада ВСУ. От этих сёл далее на запад простираются около пяти километров полей. Если ВС РФ возьмут эти сёла, то могут выйти на оперативный простор, считает Рёпке.

47-я бригада "Магур" ВСУ считается элитной — подготовлена за границей и имеет западное вооружение. Но именно она не смогла год назад прорвать оборону 42-й дивизии 58-й армии ВС РФ в районе Работина. В Telegram авторы из бригады пишут, что ВС РФ "на баги активно наступают пехотой", "артиллерия не утихает ни на мгновение", также наблюдается большая концентрация FPV-дронов: как дневных, так и ночных.

Взятие Покровска разорвёт выстроенную украинскую систему обороны на Донбассе, что может повлечь за собой потерю управляемости ВСУ, разрушение существующей линии фронта и привести к хаосу. ВС РФ будут угрожать обходом группировок ВСУ под Кураховым и Угледаром на юге, а также — под Торецком, Константиновкой, Часовым Яром и даже Краматорском на севере ДНР.

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