Сводка с фронта: в Волчанске боевики ВСУ заперты в высотках, в Липцах впервые применена ФАБ-3000

ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часове Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на пятницу, 21 июня.

Харьковское направление

На этом участке российские войска освободили Агрегатный завод в Волчанске и начали ликвидировать плацдарм армии Украины у речки Волчьей. Сейчас ВСУ сидит на "голодном пайке" в высотках в центре города. Единственная трасса, по которой доставляли припасы осаждённым боевикам, попала под русский огневой контроль. Восточнее Волчанска армия РФ неожиданным ударом овладела большей частью н. п. Тихое. Его ВСУ использовали как позицию для атак. Ликвидация этого плацдарма ВСУ на берегу реки, теперь вопрос времени.

Под Липцами националисты хоть чуть и потеснили армию России у села Глубокое, но посёлок так и не взяли. За этот "микроуспех" бандеровцы заплатили огромными потерями, что скажется на удержании тут позиций. Накануне был опубликован ролик первого применения авиабомбы ФАБ-3000 по ПВД украинцев в Липцах.

Авдеевское направление

На данном фронте продолжаются бои на окраинах Карловки, хотя некоторые укроисточники пишут, что армия РФ уже контролирует половину населённого пункта. На северном берегу водохранилища российская группировка бьётся в коттеджном посёлке. В селе Яснобродовка тоже жёсткие бои — заявления накануне о выходе большей части украинцев из населённика несколько опередили события.

Тяжело армии России и в Соколе, где ВСУ даже пытаются контратаковать. Северо-западнее н. п. Новоалександровка ВКС РФ мощно бьют по посёлку Воздвиженка, штурм которого, по всей вероятности, начнётся на днях. У Торецка бои идут в районе Северного. После мощного удара накануне на нескольких направлениях русские воины закрепляются, а враг, не ожидавший этого манёвра, пока не готов контратаковать.

Фланги Артёмовска

Украинские боевики сообщают тут об "очень тяжёлой" обстановке в Часове Яре и вокруг города. Боевики 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечают, что российская армия регулярно штурмует их позиции, а также обходит населённый пункт с юга и севера. Также неонацисты жалуются на регулярные обстрелы "всеми видами русского оружия".

В городе идут бои за западные высотные дома, возможностей у ВСУ всё меньше. Уничтожение части переправ через канал и плотная работа артиллерии и дронов ощутимо осложняет логистику ВСУ. Армия России в Калиновке выдавила бандеровцев за канал "Северский Донец — Донбасс". Это приближает освобождение села.

Донецкое направление

Тут продолжаются бои в центре Красногоровки. С мест сообщается, что штурмовики ВС РФ продавливают оборону неприятеля с востока, пытаясь взять украинский гарнизон в клещи, те сопротивляются. В Максимильяновке бои уже на восточном фланге — русская армия старается закрепиться. У Константиновки продолжается артподготовка перед штурмовой операцией.

Купянское направление

На этом фронте идут бои у Степной Новосёлки и Стельмаховки, продвижения пока нет. Уничтожен мост через реку Оскол между Боровой и Гороховаткой. Это серьёзно усложнит снабжение купянской группировки украинской армии, а вот пути объезда находятся далеко.

Террористические удары ВСУ

Ночью враг предпринял попытку масштабной атаки по территории России беспилотниками. За ночь сбито 104 дрона.

Над Крымом сбито 70 беспилотных аппаратов,

Над Краснодарским краем — 43 беспилотника,

Один беспилотник сбит над Волгоградской областью,

В северо — западной части акватории Чёрного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров.