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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ утром освободили село Сокол, в Часове Яре врага выбивают из многоэтажек

ВСУ под Волчанском от отчаяния бросились на прорыв

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

ВСУ под Волчанском от отчаяния бросились на прорыв
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 29 июня.

Харьковское направление

На этом участке СВО под Волчанском Генштаб Украины отдал приказ подразделениям прорываться в городе и в районе Волчанских Хуторов навстречу, чтобы выйти к меловому карьеру.

Сделали это ВСУ, несмотря на потерю своего плацдарма в н. п. Тихое, сосредотачивая живую силу в "серой зоне". Однако врага поджидали подготовленные российские позиции, опирающиеся на отвалы карьера. Рельеф местности тут удобен для обороны, он даёт возможность организовать сложную систему огневых точек, расположенных максимально близко к поддержке окопавшейся пехоты. Штурм этих позиций обязательно приведёт к высоким потерям боевиков, а сами перспективы крайне сомнительны. Во многом это "наступление" вызвано отчаянным положением ВСУ в городе.

Артёмовское направление

Российский десант прорывает оборону националистов в Часове Яре — из многоэтажек выбивает врага и вышел к каналу "Северский Донец — Донбасс". На фоне вчерашних фейков украинских пропагандистов о том, что армии Незалежной удалось выбить ВС РФ из мкр. "Канал" — штурмовики Ивановской 98-й дивизии ВДВ двигаются вперёд в этом самом микрорайоне, выбивая боевиков из пятиэтажек. Бандеровцы в оставшихся нескольких зданиях несут потери, но пока сопротивляются. Позже украинские аналитики признали продвижение армии РФ.

"Русские продвинулись в урочище "Орлова", севернее мкр. "Канал" и продолжают давить в направлении канала "Северский Донец — Донбасс". ВС РФ улучшили свои позиции севернее мкр. "Канал" в Часов Яре, юго-восточнее села Калинина (Калиновка). Глубина продвижения составила до около 1,5 км, а ширина до около 800 м. Площадь занятой территории — около 736000м², пишут укроресурсы.

Фланги Авдеевки

На Авдеевском направлении в районе Карловки русская армия бьёт по украинским укреплениям. В селе Яснобродовка, судя по оперативной информации, есть продвижение, линия обороны неприятеля ломается под натиском ВС РФ.

Сегодня утром пришла очень радостная весть — российские войска освободили посёлок Сокол на Покровском участке. Уже завершается зачистка. В Новосёловке Первой враг пока держит рубежи. Бои тут очень ожесточённые.

Кураховское направление

ВСУ разместили огневые точки в многоэтажках юго-западнее пруда Борисовка, но операторы дронов армии России выявляют эти локации и поражают БПЛА-камикадзе.

В районе Победы неонацисты пытаются контратаковать, но воздушная разведка ВС РФ выявляет все цели.

Донецкое направление

Здесь из Красногоровки сообщается о продвижении русских воинов по одноэтажкам в западной части населённого пункта — замысел — отрезать противника от коммуникаций. Манёвр еще не окончен, но есть продвижение южнее трассы со стороны н. п. Новомихайловка в сторону трассы Угледар — Константиновка.

Торецкое направление

С этого участка спецоперации приходят новости, что русские войска закрепились на южном фланге Нью-Йорка (Новгородское), и продвигаются далее. Локальные успехи в районе Железного, Кировска, Южного.

Для Киева ситуация очень тяжёлая. С мест сообщается о попытках ВСУ укрепить оборону, однако российские удары с нескольких сторон им не дают собрать силы.

Купянско-Лиманское направление

Южнее посёлка Ольшаны армия РФ атакует в направлении балки. Восточнее села Стельмаховка позиционные бои. Восточнее Невского армия РФ продвинулась на глубину до 1,2 км, заняв восточную и северную окраины Невской балки.

 

ВС РФ уничтожили группу наёмников НАТО и укронацистов в Часов Яре
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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