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Дмитрий Плотников
Шансов нет. Как только у ВСУ появятся F-16, туда полетят не "Искандеры", а уже "Кинжалы" и "Цирконы"

Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук"

4:44
Силовые структуры » Военные новости

Forbes после вчерашнего удара по аэродрому Миргорода написал, что "Украина не может себе позволить такие потери в авиации".

Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук"
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Западное СМИ разгоняет версию, что если F-16 и "Миражи" Киев тоже будут базировать на открытых аэродромах, они будут также уязвимы.

А на вопрос находится ли теперь под вопросом поставка Киеву F-16 Украине, а также на другие вопросы по этой теме, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru отвечал военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Франц Адамович, это повод соскочить?

"Конечно, повод соскочить, там все умные-разумные люди. И самое главное, мы же ещё не раскрылись, по большому счету. И как только первый F-16 появится на территории Украины, его тут же засекут и уничтожат. И даже военные люди, те, которые там находятся в штабах НАТО, армии США, Германии, Франции, они же понимают, что F-16 — это вчерашний самолёт. Большая отражающая поверхность, малозаметности нет.

Он хороший самолёт. Но отдают те, которые уже сроком от 30 и больше лет. Да, эти образцы модернизированные могут нести современные боеприпасы. он даже предназначен для эксплуатации ядерного оружия. Конечно, не идёт разговор о том, что там будет применены современные боеприпасы в виде ядерного снаряжения. Но это не панацея. И даже передача 30-50 самолётов погоды не сделает. Как только они приземлятся, мы же всё увидим. И обладая такими серьёзными средствами, мы это всё локализуем.

И как только там появятся F-16, туда уже полетят не "Искандеры", а "Кинжалы", полетят "Цирконы". Полетит "гиперзвук", потому что это очень важно. Это очень серьёзная имиджевая потеря для Запада. Вы же помните, как говорили украинские танкисты, которых заставляли садиться в танки "Леопард": "Как только сел в танк "Леопард", русские обезумели. Стреляет все, что можно. Сверху, снизу, сбоку. Все пытаются поразить этот танк". Это генетическая сущность русских людей.

И сбить F-16 — это будет просто мем для наших летчиков-истребителей. Если учесть, что наши Су-35, Су-34, Су-30, даже Су-27, значительно превосходят F-16 и по скорости, и по возможности, и по боеприпасам, и по радарным установкам обнаружения. Поэтому мне самому интересно, что будет, когда привезут F-16 и когда они появятся. Хотя с территории Румынии они уже производили удар по нашим объектам. Мы же об этом не говорим. Думаю, что будут стрелять с территории Польши".

Всё-таки Польша?

"Конечно. Польша — самая эффективная, самая близкая. Это позволит им нанести эти удары. Поэтому у меня есть большие сомнения, что они поставят Киеву F-16, тем более что уже украинские военные эксперты уже начали говорить, что идёт искусственная затяжка подготовки украинских лётчиков. И в НАТО говорят, что в силу отсутствия хорошего знания английского языка, неких навыков, идёт тяжело подготовка лётчиков.

И потом, сама по себе аэродромная сеть, там нет аэродромов, способных принимать такие самолеты. F-16 — хорошая машина, но очень капризная. И техобслуживание её крайне сложное. Это же нужны серьёзные специалисты. Сегодня одну установку ЗРК Patriot обслуживает от 20 до 30 человек. А на аэродромное обслуживание в данном случае звена F-16, четырёх самолетов, — надо более 100 аэродромных специалистов. Их на Украине нет. Это надо иностранных завозить. А как они пойдут? Добровольцы не пойдут, надо вводить части. Есть много юридических моментов.

А самое главное, мы сейчас пока что только апробируем, мы же не применяем основные боеприпасы. Как только появится эта техника, мы их применим. Работа "Искандера", которая там произошла, это же всё элементы психологического давления и предупреждения. "Господа, мы же всячески вас отговариваем, не втягивайтесь вы так плотно в эту войну напрямую". Пока что ведёте прокси. Но дальше будут серьёзные моменты. В том числе и цели на территории стран НАТО".

Миргород. 4 Су-27 вышли в ангар, два в решёто
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу владимир путин франц клинцевич
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