Сходняк фраеров. Саммит барыг НАТО закончился смешным надуванием дряблых щёк

Декларация саммита НАТО упомянула Россию и Украину более 100 раз

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Итак, НАТО намерена продолжать конфликт до последнего украинца.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Сходняк самопровозглашённых

Декларация прошедшего в США саммита НАТО упомянула Россию и Украину более 100 раз — военный блок увещевает всех, что конфронтации с Кремлём не ищет, но именно Россия "остаётся главной угрозой"(?!).

"По мере того как Украина продолжает важнейшую работу, мы продолжим поддерживать её на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО", — сказано в итоговой части саммита.

Вместе с этим альянс подчёркивает, что углубление интеграции Москвы и Минска имеет негативные последствия для стабильности и обороны НАТО. Альянс призвал "все страны не оказывать никакой помощи РФ", и осудил тех, кто это делает.

Ну и вишенкой на вашингтонском торте стал Китай. В совместной декларации он был обозначен угрозой обороне альянса. Военный блок официально считает КНР одним из "ключевым пособником войны против Украины". Именно так сказал генсек Йенс Столтенберг после заседания совета глав стран-членов НАТО.

Правда, тут и начинается паноптикум.

В официальном коммюнике, которой разродился сходняк западных вороватых компрадоров, самое красноречиво-любопытное — не то, что туда насильно "впихнули невпихуемое", а то, чего там нет и близко. Ни видения конкретных, представленных какой-либо содержательной целей войны. Ни политических, ни военных задач, никаких.

По большому счёту, НАТО больше нечего предъявить в обоснование своей позиции. Призыв всем странам прекратить поддерживать русских, при том, что многие члены блока (а не только Анкара с Будапештом), продолжают торговать с Российской Федерацией и желают это делать и далее, выглядит весьма смешно.

Понятно, что это вызвано довольно объективными причинами — страны НАТО не желают усугубления и так тяжёлой экономической обстановки — но эти же причины связывают блоку руки в части воздействия на другие государства. Отдельно это касается сателлитов (читай, "шестёрок"), не способных на самостоятельные действия. Но призывы НАТО их и не касаются — "шестёрки" давно уже добровольно выполняют свою позорную миссию, часто опережая решения своих хозяев.

А что дальше?

И из всего этого можно сделать важный вывод: у НАТО, как и у её вожака из-за океана, нет ни ресурсов, ни воли, ни желания идти до конца любой ценой. Это можно относить не только к сегодняшним реалиям, но и к завтрашнему дню.

Это ни в коем случае не даёт нам повода для шапкозакидательства или самоуспокоения. Вся борьба ещё впереди. И можно много перечислять, что нам нужно для победы. Например, все те же новые разработки в области дронов, связи, РЭБ, а также средствах наблюдения, обнаружения и поражения.

Для повышения эффективности ВС РФ нам необходимы современные технические решения. Да, российские ракеты продолжают лететь, но для защиты русских воинов и повышения их эффективности нам необходимы новые средства и новые подходы.

"Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса. А лучше и того, и другого", — очень верно сегодня высказал общую мысль Дмитрий Медведев.

Вот и возьмём девизом слова зампреда Совбеза РФ…