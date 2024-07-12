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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев намеренно бьёт по детям в Белгороде, в Работино сдаются боевики ВСУ

Армия РФ вокруг Торецка нашла слабое место ВСУ и формирует клещи

4:14
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Армия РФ вокруг Торецка нашла слабое место ВСУ и формирует клещи
Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас, PDM

Представляем сводку с фронта на пятницу, 11 июля.

Торецкое направление

Армия РФ вокруг Торецка нашла слабое место фронта: там сейчас формируются клещи. После взятия Торецка она сможет двинуться на Славянск, Краматорск и Константиновку.

"Тактический план неприятеля заключался в захвате трассы Константиновка — Покровск из Очеретино, дробление нашей обороны под Часовым Яром и окружение нашей группы войск. Русские провели разведку боем и нашли слабое место, по которому и бьют," — подтверждает боевик ВСУ Ивлев.

На Донбассе российская группировка сосредоточилась на торецкой промышленной агломерации. ВСУ задействовало для обороны 95-ю бригаду, но ситуация для них весьма серьёзная, а спешная эвакуация мирного населения подтверждает это.

Армия РФ применяет тактику, хорошо показавшую себя в Авдеевке, что даёт возможность ей двигаться вперёд.

Фланги Авдеевки

Группировка "Отважных" прорывает украинскую оборону сразу на нескольких участках, приближаясь к дороге Константиновка — Покровск.

Русские воины после взятия Евгеновки вошли и закрепились в н. п. Новосёловка Первая. Уже начались штурмы Воздвиженки, Прогресса и Лозоватского. Эти успехи армии России уже признали и украинские ресурсы.

Харьковское направление

На этом участке СВО русская армия на плечах отступающего противника в Волчанске (из района ул. Гагарина и Соборной) форсировали р. Волчью и с ходу закрепились в сельхозяйственном техникуме. Затем она на южном берегу расширила плацдарм и взяла под контроль лесополосу с кварталом домов частного сектора по ул. Харьковская и ул. Ивана Франка. Сделать это русские бойцы смогли благодаря отсутствию резервов у врага.

Также командование ВСУ бросило личный состав на купирование плацдарма на западе Волчанска, в районе железнодорожной станции. Враг начал отходить за реку из северных городских кварталов, чтобы использовать освободившиеся ресурсы для стабилизации фронта. Если ВСУ и смогут удержаться в городе, то лишь на его южных флангах, в районе многоэтажек у ж/д дороги.

Запорожское направление

У Работино противник сдаётся в плен, чтобы выжить. В результате слаженной работы русских воинов 70-го полка 42-й дивизии 58-й армии, сдались в плен бандеровцы 118-й бригады ВСУ, брошенные тут командованием на убой.

Сдались:

  • Вифко Вячеслав Сергеевич. Мобилизован, когда шёл в магазин в городе Николаеве.
  • Агрелуца Андрей Юрьевич. Мобилизован при замене водительского удостоверения в Одесской области.

После короткого огневого воздействия, насильно мобилизованные военнослужащие подняли белый флаг. Российский беспилотник с аудиосистемой озвучил условия сохранения жизни при добровольной сдаче в плен и провел боевиков по маршруту.

Террористические удары ВСУ

Националисты киевского режима опять нанесли террористический удар по Белгородской области, в результате которого были ранены пять детей.

В Шебекино во двор многоквартирного дома с дрона неонацисты целенаправленно сбросили взрывное устройство. 5 ребятишек, находившиеся в момент атаки на площадке, получили разные ранения. Двое в тяжёлом состоянии доставлены бригадами в детскую ОКБ. Троим врачи местной больницы оказали первую помощь и отвезли в стационар.

"В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет", — заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Ларри Джонсон:Украинская детская больница это провокация Зеленского
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск вячеслав гладков
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