Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на пятницу, 11 июля.
Армия РФ вокруг Торецка нашла слабое место фронта: там сейчас формируются клещи. После взятия Торецка она сможет двинуться на Славянск, Краматорск и Константиновку.
"Тактический план неприятеля заключался в захвате трассы Константиновка — Покровск из Очеретино, дробление нашей обороны под Часовым Яром и окружение нашей группы войск. Русские провели разведку боем и нашли слабое место, по которому и бьют," — подтверждает боевик ВСУ Ивлев.
На Донбассе российская группировка сосредоточилась на торецкой промышленной агломерации. ВСУ задействовало для обороны 95-ю бригаду, но ситуация для них весьма серьёзная, а спешная эвакуация мирного населения подтверждает это.
Армия РФ применяет тактику, хорошо показавшую себя в Авдеевке, что даёт возможность ей двигаться вперёд.
Группировка "Отважных" прорывает украинскую оборону сразу на нескольких участках, приближаясь к дороге Константиновка — Покровск.
Русские воины после взятия Евгеновки вошли и закрепились в н. п. Новосёловка Первая. Уже начались штурмы Воздвиженки, Прогресса и Лозоватского. Эти успехи армии России уже признали и украинские ресурсы.
На этом участке СВО русская армия на плечах отступающего противника в Волчанске (из района ул. Гагарина и Соборной) форсировали р. Волчью и с ходу закрепились в сельхозяйственном техникуме. Затем она на южном берегу расширила плацдарм и взяла под контроль лесополосу с кварталом домов частного сектора по ул. Харьковская и ул. Ивана Франка. Сделать это русские бойцы смогли благодаря отсутствию резервов у врага.
Также командование ВСУ бросило личный состав на купирование плацдарма на западе Волчанска, в районе железнодорожной станции. Враг начал отходить за реку из северных городских кварталов, чтобы использовать освободившиеся ресурсы для стабилизации фронта. Если ВСУ и смогут удержаться в городе, то лишь на его южных флангах, в районе многоэтажек у ж/д дороги.
У Работино противник сдаётся в плен, чтобы выжить. В результате слаженной работы русских воинов 70-го полка 42-й дивизии 58-й армии, сдались в плен бандеровцы 118-й бригады ВСУ, брошенные тут командованием на убой.
Сдались:
После короткого огневого воздействия, насильно мобилизованные военнослужащие подняли белый флаг. Российский беспилотник с аудиосистемой озвучил условия сохранения жизни при добровольной сдаче в плен и провел боевиков по маршруту.
Националисты киевского режима опять нанесли террористический удар по Белгородской области, в результате которого были ранены пять детей.
В Шебекино во двор многоквартирного дома с дрона неонацисты целенаправленно сбросили взрывное устройство. 5 ребятишек, находившиеся в момент атаки на площадке, получили разные ранения. Двое в тяжёлом состоянии доставлены бригадами в детскую ОКБ. Троим врачи местной больницы оказали первую помощь и отвезли в стационар.
"В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет", — заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.