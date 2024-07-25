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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном

В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион

3:49
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Представляем сводку с фронта на четверг, 25 июля.

Покровское направление

На этом участке российские войска достигли впечатляющих результатов в пока оккупированной врагом части ДНР — были взяты населённые пункты Новосёловка Первая и Волчье. В этом же районе немалое количество украинских боевиков попали в котел. Помимо этого, ещё один котел намечается и в городе Красногоровка. По всей вероятности, на этом участке СВО оборона киевского режима в огромном кризисе — националисты ВСУ массово "пропадают без вести".

Харьковское направление

Здесь опять отличились ракетчики российской армии — в Харькове метким ударом ОТРК "Искандер" уничтожена база бронетехники (до пяти БМП Bradley). Также в столице области уничтожен склад с военными грузами, которые местный известный волонтер Юрий Сапронов (кстати, уроженец России) размещал у себя дома. В Красном Лимане ракета "Искандер" уничтожила командный пункт 63-й механизированной бригады армии Украины.

Ударами уничтожены склад ГСМ и место безэкипажных катеров, а в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ уничтожили до 2025 человек, подчёркивает ведомство.

Тылы Украины

Российская армия в Киевской области уничтожила склады украинской армии со снарядами с обедненным ураном и ракетами. Об этом сообщает николаевское подполье. Около 04:00 утра в городе Белая Церковь — были атакованы критические объекты ВСУ.

Также удар "Искандера-М" в промышленной зоне Харькова уничтожил 40 иностранных инструкторов. Всего ликвидировано до 100 бандеровцев, сообщают в Минобороны РФ, 60 их них — боевики 151-й механизированной бригады ВСУ. Пункт временной дислокации неприятеля находился в здании стройкомпании "Скорпион".

Армия РФ опять стала наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Происходит это как раз в момент кулуарных торгов по зерновому кейсу, чрезвычайно выгодному Анкаре.

Удары по "элеваторам/складам" с зерном, другой агропродукцией и порту Измаила — это начало, уверены СМИ Незалежной. Ожидаются более масштабные удары. Для Киева такие прилёты невероятно болезненны, поскольку могут нарушить экспорт продукции и недополучение доходов, что крайне усилит дефицит бюджета.

Убийство Фарион и общий развал Украины

Объявилась организация, которая взяла на себя ответственность за расстрел русофобки Ирины Фарион - на Украине ей оказались неонацисты из "National-Socialism/White Power", выложившие довольно убедительное доказательство её расстрела.

Вечером пришла информация, что украинские правоохранители в Днепропетровске задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион. Его доставят во Львов, где ему изберут меру пресечения

Надо отметить, что на Украине продолжает нарастать общественное напряжение — в украинских военных частях происходят конфликты со стрельбой и трупами. К примеру, в Одессе пьяный военнослужащий убил таксиста из-за того, что тот отказался в машине везти его. А "волонтеры" Незалежной продолжают воровать деньги. Власти уже не стесняясь обещают своим гражданам зимой 12 часов в сутки без света.

Боевая машина повезла на себе «гараж»: солдаты похвастались своим танком
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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