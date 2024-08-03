Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск

В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот сталкивая в низины боевиков

4:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 3 августа.

Покровское направление

Тут "очеретинскмй цветок" продолжает распускаться — группировка "Центр" генерала ВС РФ Андрея Мордвичёва продолжает уничтожать противника. Накануне русская армия продвинулась ещё на 2,5 км, выбив националистов с ряда позиций — взято село Весёлое, нанесены удары на юго-запад и север. В этот раз досталось украинским 47-й и 151-й бригадам.

Основной рубеж обороны ВСУ теперь проходит у н. п. Гродовка, а линия Весёлое — Ивановка — Желанное полностью под контролем русских. Южный фланг очеретинского "цветка" пытается сдерживать 68-я бригада пехотинцев ВСУ, но и это подразделение вскоре будет выведено в тыл из-за потерь.

Наступающие русские воины идут по хребту господствующих высот сталкивая в низины подразделения бандеровцев. Разрезание частей ВСУ в Донбассе идёт полным ходом. Адекватные аналитики с Украины пишут, что ГВ "Центр" за месяц добьётся оперативного прорыва: взломает рубеж обороны неприятеля и выйдет на коммуникации врага.

Поступила информация, что армия РФ перерезала автотрассу T-05-24 южнее г. Константиновка, и это важное событие. Теперь поставки в ВСУ идут через с. Водяное, западнее трассы. Но главное снабжение ведется через район н. п. Великая Новосёлка.

Ситуация у противника на этом направлении весьма хрупкая, и грозит "обламыванием" 30-км участка фронта.

Харьковское направление

Здесь "северяне" продолжают уничтожать превосходящие по численности силы неонацистов.

"Бесстрашные" методично сокращают живую силу противника, удерживая занятые рубежи. Армия Украины в тыловых районах наращивает группировку для "контрнаступа", особое внимание уделяя подразделениям дронов и расширяя их численность.

На Волчанском участке "шторма" ВС РФ продвигаются в районе многоэтажных домов и зачищают дома от остатков националистов.

За сутки "северяне" отразили две атаки врага на востоке Волчанска. Помимо этого, ночью ВСУ пытались перебросить резервы через разрушенный мост, но были вскрыты российскими разведчиками уничтожены артиллерией и беспилотниками.

У Старицы после больших потерь армия Украины снизила количество атак: за сутки враг предпринял враг безуспешные атаки, потеряв 10 солдат 42-й омбр. Общее продвижение ВС РФ — 50 м.

На Липцовском участке ожесточённые бои у Глубокого. Противник предпринял три попытки атаковать позиции "северян", две из них ночью. Успеха у ВСУ нет, убито 13 боевиков.

За сутки потери националистов составили до 200 военных.

Террористические удары Киева

Ночью российские регионы опять были атакованы десятками украинских БПЛА. В Орловской области после атаки беспилотников есть два попадания в жилые высотные многоквартирные дома.

В Ростовской области аака дронов ВСУ пришлась по военному аэродрому в Морозовске. Также сообщается об ударе по аэродрому в Миллерово и атаке на нефтебазу региона.

Плюс ночью атакована нефтебаза и в Белгородской области.

Все атаки подтвердили губернаторы регионов. В Ростовской области зафиксировано 55 дронов, в Орловской порядка 5-ти. В общей сложности их было свыше 60 БПЛА.