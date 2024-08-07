Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду

Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно

Силовые структуры » Военные новости

О ситуации в Судже и Кореневе в Курской области поступает противоречивая информация. Надо различать таможенный пункт "Суджа", газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" и сам город.

Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно
Фото: Телеграм-канал мэрии Белгорода

Пограничники КПП "Суджа" сражались всю ночь

Таможенный КПП или многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Суджа" расположен прямо на границе в шести километрах по дороге от окраин города Суджа. В Сети публикуется фото разрушенного КПП, который принял на себя первую атаку ВСУ напротив села Гоголевка, которое находится под их контролем.

Некоторые российские источники пишут, что "КПП на границе сражался всю ночь, находясь в тылу противника. Утром погранцы вызывали огонь на себя. Более на связь не выходили". Официальных данных об их судьбе нет.

ГИС "Суджа", скорее всего, взята ВСУ, но ей они ничего не сделают

Газораспределительная станция "Суджа", которая качает газ в Европу, также находится примерно в том же районе, что и КПП.

Словацкий оператор Eustream публикует данные на 13:20 (мск) о том, что через пункт "Велке Капушаны" (рядом с ГИС "Суджа") Украина подала 10,6 млн кубометров за газовый день 7 августа — он начинается в шесть часов утра.

Даже если ГИС взята, то ВСУ не будут ничего разрушать или перекрывать кран — в Европе будут недовольны. Предпримет ли что-нибудь "Газпром" — неизвестно, пока будет ждать.

Город Суджа обстреливается и эвакуируется, но не занят ВСУ

"Бойцы с направления говорят, что в самом городе Суджа бои не ведутся, враг находится в районе и пытается продвинуться", — пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

"В сам город Суджа украинские солдаты не вошли. Суджа под обстрелом. Не понятно, почему противник медлит, так как город в полуокружении", — пишет военкор Александр Сладков в Telegram.

Блогер Юрий Подоляка уверен, что это вопрос времени, по его данным, ситуация тяжёлая и у Коренева (направление на Рыльск), хотя другие уверяют, что до этого населённого пункта ВСУ надо идти ещё десять километров.

Telegram-канал Condottierro сообщает, что "на 17:00 (мск) никаких частей ВСУ в Судже и на окраинах нет". Более того, некоторые боестолкновения идут южнее Гончаровки — в километре от города в сторону госграницы.

"Да, ВСУ обстреливают Суджу из танков и РСЗО со своей территории. В ответ получают КАБы и ГРАД с "Ураганом", — пишет вагнеровец.

Мэр Суджи также отрицает информацию, что город находится под контролем ВСУ, и заявляет, что он полностью контролируется Россией.

"Всё нормально, всё в порядке, всё — наше", — заявил Виталий Слащев российским журналистам. При этом он тоже говорит, что город постоянно обстреливают.

Украинцы подозрительно молчат

Есть только единичные российские видео, которые локализуют описываемые данные военкоров и блогеров.

Украинская сторона не даёт никаких фото и видеоматериалов по локализации боёв, хотя налицо успех для ВСУ, которые, вероятно, зашли на глубину до десяти километров и контролируют несколько сёл в Курской области. Освещающие вторжение украинские каналы публикуют кадры уничтоженной техники, пленных, а также сообщения российских источников. Это контрастирует с обилием локализованных материалов, которые выкладывались украинцами при вторжении в Белгородскую область.

Догадки некоторых экспертов: Киев не хочет объявления войны или обвинений в терроризме (после провала с Мали).

Украинские источники в один голос твердят, что операция ВСУ в Курской области — это отвлекающий удар, чтобы россияне перебросили силы и средства с направления основного удара ВСУ — на Запорожскую АЭС.

Сегодня глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил главнокомандующему Владимиру Путину на совещании Совбеза, что продвижение ВСУ вглубь Курской области "остановлено". По его словам, "два-три дня и украинские войска будут выдавлены с территории Курской области".

Читайте по теме:

Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано

Госдеп: США запросят у Украины объяснений по ситуации с Курской областью

В дело вступил "отмороженный" спецназ ВДВ. Системы ПВО и ЗРК армии Украины в Курской области уничтожены армией РФ

Атака ВСУ на Курскую область: мы узнали их цели, а также чем ответит Россия
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы курская область
Обсудить
Новости Все >
Астрономы обнаружили новое звёздное скопление, богатое сверхгигантами
Причины появления трещин на помидорах
ВСУ на БТР Stryker под Суджей расстреляли автомобиль с мирным населением
Как накачать красивую спину для идеальной осанки
Олимпийские пловцы смогут тренироваться в Сене, несмотря на опасения спортсменов
Вассерман: принудительное ограничение — лучший способ борьбы с ростом тарифов ЖКХ
Таможенники Москвы изъяли книгу о Зеленском в Шереметьево
Владельцы собак в России тратят почти в полтора раза больше, чем владельцы кошек
Названы основные кандидатки на роль Бритни Спирс в будущем фильме о певице
Заморозка без потери вкуса: шесть ужинов, которые всегда под рукой
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов Любовь Степушова ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Последние материалы
Причины появления трещин на помидорах
ВСУ на БТР Stryker под Суджей расстреляли автомобиль с мирным населением
Как накачать красивую спину для идеальной осанки
Олимпийские пловцы смогут тренироваться в Сене, несмотря на опасения спортсменов
Вассерман: принудительное ограничение — лучший способ борьбы с ростом тарифов ЖКХ
Таможенники Москвы изъяли книгу о Зеленском в Шереметьево
Владельцы собак в России тратят почти в полтора раза больше, чем владельцы кошек
Названы основные кандидатки на роль Бритни Спирс в будущем фильме о певице
Заморозка без потери вкуса: шесть ужинов, которые всегда под рукой
Авторы "Мира кораблей" выпустили обновление 13.7
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.