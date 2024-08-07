Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду

Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно

О ситуации в Судже и Кореневе в Курской области поступает противоречивая информация. Надо различать таможенный пункт "Суджа", газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" и сам город.

Фото: Телеграм-канал мэрии Белгорода

Пограничники КПП "Суджа" сражались всю ночь

Таможенный КПП или многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Суджа" расположен прямо на границе в шести километрах по дороге от окраин города Суджа. В Сети публикуется фото разрушенного КПП, который принял на себя первую атаку ВСУ напротив села Гоголевка, которое находится под их контролем.

Некоторые российские источники пишут, что "КПП на границе сражался всю ночь, находясь в тылу противника. Утром погранцы вызывали огонь на себя. Более на связь не выходили". Официальных данных об их судьбе нет.

ГИС "Суджа", скорее всего, взята ВСУ, но ей они ничего не сделают

Газораспределительная станция "Суджа", которая качает газ в Европу, также находится примерно в том же районе, что и КПП.

Словацкий оператор Eustream публикует данные на 13:20 (мск) о том, что через пункт "Велке Капушаны" (рядом с ГИС "Суджа") Украина подала 10,6 млн кубометров за газовый день 7 августа — он начинается в шесть часов утра.

Даже если ГИС взята, то ВСУ не будут ничего разрушать или перекрывать кран — в Европе будут недовольны. Предпримет ли что-нибудь "Газпром" — неизвестно, пока будет ждать.

Город Суджа обстреливается и эвакуируется, но не занят ВСУ

"Бойцы с направления говорят, что в самом городе Суджа бои не ведутся, враг находится в районе и пытается продвинуться", — пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны". "В сам город Суджа украинские солдаты не вошли. Суджа под обстрелом. Не понятно, почему противник медлит, так как город в полуокружении", — пишет военкор Александр Сладков в Telegram.

Блогер Юрий Подоляка уверен, что это вопрос времени, по его данным, ситуация тяжёлая и у Коренева (направление на Рыльск), хотя другие уверяют, что до этого населённого пункта ВСУ надо идти ещё десять километров.

Telegram-канал Condottierro сообщает, что "на 17:00 (мск) никаких частей ВСУ в Судже и на окраинах нет". Более того, некоторые боестолкновения идут южнее Гончаровки — в километре от города в сторону госграницы.

"Да, ВСУ обстреливают Суджу из танков и РСЗО со своей территории. В ответ получают КАБы и ГРАД с "Ураганом", — пишет вагнеровец.

Мэр Суджи также отрицает информацию, что город находится под контролем ВСУ, и заявляет, что он полностью контролируется Россией.

"Всё нормально, всё в порядке, всё — наше", — заявил Виталий Слащев российским журналистам. При этом он тоже говорит, что город постоянно обстреливают.

Украинцы подозрительно молчат

Есть только единичные российские видео, которые локализуют описываемые данные военкоров и блогеров.

Украинская сторона не даёт никаких фото и видеоматериалов по локализации боёв, хотя налицо успех для ВСУ, которые, вероятно, зашли на глубину до десяти километров и контролируют несколько сёл в Курской области. Освещающие вторжение украинские каналы публикуют кадры уничтоженной техники, пленных, а также сообщения российских источников. Это контрастирует с обилием локализованных материалов, которые выкладывались украинцами при вторжении в Белгородскую область.

Догадки некоторых экспертов: Киев не хочет объявления войны или обвинений в терроризме (после провала с Мали).

Украинские источники в один голос твердят, что операция ВСУ в Курской области — это отвлекающий удар, чтобы россияне перебросили силы и средства с направления основного удара ВСУ — на Запорожскую АЭС.

Сегодня глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил главнокомандующему Владимиру Путину на совещании Совбеза, что продвижение ВСУ вглубь Курской области "остановлено". По его словам, "два-три дня и украинские войска будут выдавлены с территории Курской области".

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