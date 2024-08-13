Лондон помнит о "Посейдоне". Почему Британия не разрешает ВСУ бить по Курску ракетами Storm Shadow

Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами

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Великобритания не разрешает ВСУ бить по Курской области крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Об этом пишет издание The Telegraph.

Это появилось на фоне просьбы бывшего президента Украины Владимира Зеленского разрешить удары по РФ в рамках вторжения на приграничье.

А почему отличающийся крайней русофобией Лондон не даёт "добро" Киеву? Да надо ли вообще Киеву спрашивать об этом разрешения, раз он пошёл на такую эскалацию?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный эксперт, доктор военных наук, генерал-майор Вячеслав Круглов.

Почему в принципе Лондон, который не отличался дружественными заявлениями в наш адрес в последние два года, не дал "добро" Киеву на такой шаг?

"Американцы дали добро, Великобритания не дала. Это говорит, может быть, что тут какая-то политическая игра идёт, потому что они могут официально объявить: "Мы не разрешили", потом Украина будет применять, а потом англичане разведут руками и скажут: "Мы-то тут причём, мы же не разрешили". И тут, в общем, большая-большая геополитическая и военная игра идёт. Поэтому вот за аксиому принимать какие-то заявления не надо. Хотя, возможно, некоторые, так сказать, аспекты связаны с тем, что новое правительство в Великобритании, может быть, прямо сразу вот такое серьёзное решение принимать в отношении Украины не может и не хочет. Может, им для начала тоже, так сказать, надо "разогреться", тем более, что у них самих там сейчас такие

внутриполитические проблемы. А может быть, не хотят давать какой-то ещё вброс накала, не хотят давать повода, вдруг это что-то ещё сможет усилить внутреннее противостояние. В общем, тут большая игра. А что есть на самом деле — я думаю, мы с вами можем только интуитивно догадываться, всё знать мы не можем".

А Киеву вообще надо спрашивать об этом у других разрешения, раз они пошли на такую эскалацию?

"Когда оружие передают, то стороны между собой договариваются, что можно, а что нельзя. Нельзя бить по мирным, к примеру, городам, или что-то ещё, то есть всегда есть какие-то ограничения. Или, к примеру, нельзя его применять близко к линии боевого соприкосновения, чтобы не подводить эту технику, а то вдруг будет её захват. То есть там много всяких таких нюансов. Поэтому вот, видимо, у Киева с Лондоном тоже какой-то был договор. Хотя я лично считаю это всё, так сказать, "большой игрой", в которой дезинформации больше, чем информации".

То есть официально они как бы должны разрешение спрашивать, как применить это оружие?