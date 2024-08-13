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Дмитрий Плотников

Лондон помнит о "Посейдоне". Почему Британия не разрешает ВСУ бить по Курску ракетами Storm Shadow

Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами
3:34
Силовые структуры » Военные новости

Великобритания не разрешает ВСУ бить по Курской области крылатыми ракетами Storm Shadow.

Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами
Фото: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Об этом пишет издание The Telegraph.

Это появилось на фоне просьбы бывшего президента Украины Владимира Зеленского разрешить удары по РФ в рамках вторжения на приграничье.

А почему отличающийся крайней русофобией Лондон не даёт "добро" Киеву? Да надо ли вообще Киеву спрашивать об этом разрешения, раз он пошёл на такую эскалацию?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный эксперт, доктор военных наук, генерал-майор Вячеслав Круглов.

Почему в принципе Лондон, который не отличался дружественными заявлениями в наш адрес в последние два года, не дал "добро" Киеву на такой шаг?

"Американцы дали добро, Великобритания не дала. Это говорит, может быть, что тут какая-то политическая игра идёт, потому что они могут официально объявить: "Мы не разрешили", потом Украина будет применять, а потом англичане разведут руками и скажут: "Мы-то тут причём, мы же не разрешили". И тут, в общем, большая-большая геополитическая и военная игра идёт. Поэтому вот за аксиому принимать какие-то заявления не надо.

Хотя, возможно, некоторые, так сказать, аспекты связаны с тем, что новое правительство в Великобритании, может быть, прямо сразу вот такое серьёзное решение принимать в отношении Украины не может и не хочет. Может, им для начала тоже, так сказать, надо "разогреться", тем более, что у них самих там сейчас такие
внутриполитические проблемы. А может быть, не хотят давать какой-то ещё вброс накала, не хотят давать повода, вдруг это что-то ещё сможет усилить внутреннее противостояние.

В общем, тут большая игра. А что есть на самом деле — я думаю, мы с вами можем только интуитивно догадываться, всё знать мы не можем".

А Киеву вообще надо спрашивать об этом у других разрешения, раз они пошли на такую эскалацию?

"Когда оружие передают, то стороны между собой договариваются, что можно, а что нельзя. Нельзя бить по мирным, к примеру, городам, или что-то ещё, то есть всегда есть какие-то ограничения. Или, к примеру, нельзя его применять близко к линии боевого соприкосновения, чтобы не подводить эту технику, а то вдруг будет её захват. То есть там много всяких таких нюансов. Поэтому вот, видимо, у Киева с Лондоном тоже какой-то был договор. Хотя я лично считаю это всё, так сказать, "большой игрой", в которой дезинформации больше, чем информации".

То есть официально они как бы должны разрешение спрашивать, как применить это оружие?

"Это значит, что они должны действовать, как было записано в соглашении, какая была договоренность при передаче. Если была договоренность, что надо согласовывать, значит, надо согласовать. А если не было такого, например, "да делайте что хотите", как немцы говорят: "Оружие уже украинское", или французы: "Это не наше, и что они делают — мы не несём ответственности".

Англичане, может, более глубокие игроки, а может быть, что-то их там немножко напугало, потому что с нашей стороны в своё время были предприняты кое-какие меры в отношении этого, так сказать, острова, и где-то, может быть, какие-то предупреждения закрытого характера на дипломатическом уровне были. То есть всё очень
многослойно".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу лондон великобритания курская область владимир зеленский
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