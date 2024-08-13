Лондон помнит о "Посейдоне". Почему Британия не разрешает ВСУ бить по Курску ракетами Storm Shadow

Великобритания не разрешает ВСУ бить по Курской области крылатыми ракетами Storm Shadow.
Об этом пишет издание The Telegraph.
Это появилось на фоне просьбы бывшего президента Украины Владимира Зеленского разрешить удары по РФ в рамках вторжения на приграничье.
А почему отличающийся крайней русофобией Лондон не даёт "добро" Киеву? Да надо ли вообще Киеву спрашивать об этом разрешения, раз он пошёл на такую эскалацию?
На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный эксперт, доктор военных наук, генерал-майор Вячеслав Круглов.
Почему в принципе Лондон, который не отличался дружественными заявлениями в наш адрес в последние два года, не дал "добро" Киеву на такой шаг?
"Американцы дали добро, Великобритания не дала. Это говорит, может быть, что тут какая-то политическая игра идёт, потому что они могут официально объявить: "Мы не разрешили", потом Украина будет применять, а потом англичане разведут руками и скажут: "Мы-то тут причём, мы же не разрешили". И тут, в общем, большая-большая геополитическая и военная игра идёт. Поэтому вот за аксиому принимать какие-то заявления не надо.
Хотя, возможно, некоторые, так сказать, аспекты связаны с тем, что новое правительство в Великобритании, может быть, прямо сразу вот такое серьёзное решение принимать в отношении Украины не может и не хочет. Может, им для начала тоже, так сказать, надо "разогреться", тем более, что у них самих там сейчас такие
внутриполитические проблемы. А может быть, не хотят давать какой-то ещё вброс накала, не хотят давать повода, вдруг это что-то ещё сможет усилить внутреннее противостояние.
В общем, тут большая игра. А что есть на самом деле — я думаю, мы с вами можем только интуитивно догадываться, всё знать мы не можем".
А Киеву вообще надо спрашивать об этом у других разрешения, раз они пошли на такую эскалацию?
"Когда оружие передают, то стороны между собой договариваются, что можно, а что нельзя. Нельзя бить по мирным, к примеру, городам, или что-то ещё, то есть всегда есть какие-то ограничения. Или, к примеру, нельзя его применять близко к линии боевого соприкосновения, чтобы не подводить эту технику, а то вдруг будет её захват. То есть там много всяких таких нюансов. Поэтому вот, видимо, у Киева с Лондоном тоже какой-то был договор. Хотя я лично считаю это всё, так сказать, "большой игрой", в которой дезинформации больше, чем информации".
То есть официально они как бы должны разрешение спрашивать, как применить это оружие?
"Это значит, что они должны действовать, как было записано в соглашении, какая была договоренность при передаче. Если была договоренность, что надо согласовывать, значит, надо согласовать. А если не было такого, например, "да делайте что хотите", как немцы говорят: "Оружие уже украинское", или французы: "Это не наше, и что они делают — мы не несём ответственности".
Англичане, может, более глубокие игроки, а может быть, что-то их там немножко напугало, потому что с нашей стороны в своё время были предприняты кое-какие меры в отношении этого, так сказать, острова, и где-то, может быть, какие-то предупреждения закрытого характера на дипломатическом уровне были. То есть всё очень
многослойно".
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.