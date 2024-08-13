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Любовь Степушова

ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара

ВС РФ вплотную приблизились к Покровску, формируя "котёл" для ВСУ вплоть до Угледара
Силовые структуры » Военные новости

На покровском направлении ВС РФ усилили наступательные действия. До Покровска остаётся десять километров. Освобождено Желанное, что вынудит ВСУ отступать из укреплённых районов.

ВС РФ вплотную приблизились к Покровску, формируя "котёл" для ВСУ вплоть до Угледара
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

До Покровска ВС РФ остаётся десять километров

Минобороны РФ сообщило, что завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного в ДНР.

По оценке немецкого эксперта Юлиана Рёпке, скорость продвижения россиян на покровском направлении достигает пять километров в неделю, а украинская оборона "частично рушится".

Российский блогер Руслан Татаринов сообщил во вторник, 13 августа, что освобождён населённый пункт Желанное к югу от Гродовки. ВС РФ зачистили последние оставшиеся очаги сопротивления и готовятся к дальнейшей работе. Накануне он отметил, что ВС РФ вошли в Гродовку — это примерно десять километров от Покровска к востоку.

Информацию подтверждают украинские военные паблики.

"Всё очень грустно, без преувеличения, — бои уже идут в Гродовке", — пишет офицер ВСУ Алекс.

В Telegram-канале "Снайпер+" отмечают, что сейчас ВС РФ "поставлена задача пройти в Мирноград и закрепиться там. Мирноград и Покровск составляют единую городскую агломерацию.

Покровск — ворота на левобережье Днепра

Покровск имеет стратегически важное значение, поскольку является "воротами" в Днепропетровскую область и на всё левобережье Днепра.

Это крупнейший железнодорожный узел в западном Донбассе. Отсюда идут ключевые железнодорожные ветки как в южном, так и в северном направлении. А в западном пригороде Покровска находится крупнейшее и последнее на контролируемой Киевом территории месторождение коксующихся углей. С его лишением остановится металлургическая промышленность Украины.

Как указывает украинское издание "Страна", ВС РФ будут двигаться не только на Покровск, но и на юго-запад от Желанного, чтобы попытаться обойти с запада вторую линию украинской обороны — Карловское водохранилище, река Волчья, города Украинск, Селидово и Курахово и Кураховское водохранилище.

Опираясь на эту линию, Украина могла бы долго сдерживать наступление РФ с востока. К этому ВСУ и готовились, поэтому на направлении Курахово от Марьинки армия РФ продвигается медленно.

Формируется "котёл" от Невельского до Угледара

Со взятием Желанного ВСУ будут вынуждены отойти на отдельных направлениях, чтоб не попасть в окружение, указывает "Страна". Например, на восточном берегу реки Волчьей. Если же россияне продолжат движение на юго-запад, то нужно будет отходить и от Карловского водохранилища, потом от Невельского, Украинска, Горняка, Красногоровки и Курахова и так вплоть до Угледара.

Западные аналитики говорят, что за последний месяц российской армии удалось взять на покровском направлении "несколько ключевых позиций и объектов рельефа, при этом ситуация для украинцев на этих направлениях неуклонно ухудшается".

"В случае, если русским удастся выбить ВСУ из Курской области и при этом сохранить инициативу в Донбассе, это грозит стать катастрофой для Украины и повышает риски крушения фронта и боевого духа", — указывает Telegram-канал "Легитимный".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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