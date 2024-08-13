ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара

На покровском направлении ВС РФ усилили наступательные действия. До Покровска остаётся десять километров. Освобождено Желанное, что вынудит ВСУ отступать из укреплённых районов.
Минобороны РФ сообщило, что завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного в ДНР.
По оценке немецкого эксперта Юлиана Рёпке, скорость продвижения россиян на покровском направлении достигает пять километров в неделю, а украинская оборона "частично рушится".
Российский блогер Руслан Татаринов сообщил во вторник, 13 августа, что освобождён населённый пункт Желанное к югу от Гродовки. ВС РФ зачистили последние оставшиеся очаги сопротивления и готовятся к дальнейшей работе. Накануне он отметил, что ВС РФ вошли в Гродовку — это примерно десять километров от Покровска к востоку.
Информацию подтверждают украинские военные паблики.
"Всё очень грустно, без преувеличения, — бои уже идут в Гродовке", — пишет офицер ВСУ Алекс.
В Telegram-канале "Снайпер+" отмечают, что сейчас ВС РФ "поставлена задача пройти в Мирноград и закрепиться там. Мирноград и Покровск составляют единую городскую агломерацию.
Покровск имеет стратегически важное значение, поскольку является "воротами" в Днепропетровскую область и на всё левобережье Днепра.
Это крупнейший железнодорожный узел в западном Донбассе. Отсюда идут ключевые железнодорожные ветки как в южном, так и в северном направлении. А в западном пригороде Покровска находится крупнейшее и последнее на контролируемой Киевом территории месторождение коксующихся углей. С его лишением остановится металлургическая промышленность Украины.
Как указывает украинское издание "Страна", ВС РФ будут двигаться не только на Покровск, но и на юго-запад от Желанного, чтобы попытаться обойти с запада вторую линию украинской обороны — Карловское водохранилище, река Волчья, города Украинск, Селидово и Курахово и Кураховское водохранилище.
Опираясь на эту линию, Украина могла бы долго сдерживать наступление РФ с востока. К этому ВСУ и готовились, поэтому на направлении Курахово от Марьинки армия РФ продвигается медленно.
Со взятием Желанного ВСУ будут вынуждены отойти на отдельных направлениях, чтоб не попасть в окружение, указывает "Страна". Например, на восточном берегу реки Волчьей. Если же россияне продолжат движение на юго-запад, то нужно будет отходить и от Карловского водохранилища, потом от Невельского, Украинска, Горняка, Красногоровки и Курахова и так вплоть до Угледара.
Западные аналитики говорят, что за последний месяц российской армии удалось взять на покровском направлении "несколько ключевых позиций и объектов рельефа, при этом ситуация для украинцев на этих направлениях неуклонно ухудшается".
"В случае, если русским удастся выбить ВСУ из Курской области и при этом сохранить инициативу в Донбассе, это грозит стать катастрофой для Украины и повышает риски крушения фронта и боевого духа", — указывает Telegram-канал "Легитимный".
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