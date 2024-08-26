Основной целью ударов ВКС РФ 26 августа стала энергетика Украины

По "половине" уцелевшей энергосистемы Украины нанесён массированный удар

3:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВКС РФ 26 августа нанесли мощный удар по Украине. Российские источники на 11 часов фиксируют около 65 прилётов. Украина лишилась остатков энергосистемы.

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Энергосистема Украины рухнула окончательно

26 августа за два часа, примерно с 9 до 11 часов дня (мск), было выпущено более 60 ракет и 100 БПЛА различных типов. Российские источники на 11 часов фиксируют около 65 прилётов по тыловым объектам ВСУ.

Атака шла в несколько волн — сначала "Геранями", затем ракетами различных модификаций, выпущенных 13 российскими бомбардировщиками Ту-95МС и МиГ-31. Позднее был поднят ещё один МиГ-31К. С моря им помогали носители "Калибров", пишет Telegram-канал "Сварщики".

Поражались в основном объекты энергетической инфраструктуры, били и по генерации, и по распределительной системе, и это означает, что выведена из строя та половина энергосистемы, которая была сохранена после более ранних ударов ВКС РФ. То есть можно предположить, что нужных объёмов электроэнергии Украина лишилась.

Конкретно уже известно, что в Одессе четырьмя попаданиями выведена из строя подстанция в Усатове. В Киеве зарегистрировано около восьми прилётов в разных частях города по остаткам ТЭЦ, Киевской ГЭС и подстанциям. Впервые за два года в Киеве вновь разворачивают "пункты незламности" из-за отсутствия электричества и воды.

На Западной Украине (Житомир, Ровно, Львов), в Днепропетровске, Николаеве были также попадания по электрической распределительной системе.

По всей стране регистрируются полные или частичные блэкауты, повлекшие за собой также отключения воды. Зафиксированы нарушения в железнодорожном сообщении.

ПВО у Украины тоже практически не осталось

Успех достигнут из-за чёткой разведки целей и планирования ударов, деградации объектовой ПВО Украины из-за её переноса на фронт, а также умелого применения БПЛА, которые "разгрузили" украинскую ПВО.

Известно, что ВКС РФ били по ПВО и аэродромам в Киеве (Жуляны), Миргороде, Хмельницком.

Кроме того, нанесены удары по складам и промышленным объектам в

Луцке,

Днепропетровске,

Харькове,

Одессе,

Запорожье,

Кременчуге,

Кривом Роге,

Хмельницком.

Всего удары настигли 15 областей, по данным правительства Украины.

Это не удары возмездия, а плановая работа

"Сейчас люди по всей Украине радуются мудрому решению Зеленского отправить войска в Курскую область вместо того, чтобы отправить дипломатов в Доху, где должны были подписать договор об ограничении ударов по инфраструктуре", — пишет украинский Telegram-канал Зе Рада. "Наши удары должны подчиняться логике полного уничтожения инфраструктуры Украины с тем, чтобы она физически не могла дальше быть плацдармом НАТО. Удары возмездия в текущем контексте могут быть нанесены по Польше, Британии, Франции, Прибалтике", — считает политолог Алексей Живов, опубликовавший это мнение в Telegram.

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Уточнения

Воздушно-космические силы (ВКС) — один из трёх видов вооружённых сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. Сформированы в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО). Приступили к выполнению поставленных задач с 1 августа 2015 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации. Общее руководство воздушно-космической обороной России осуществляет Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации, а непосредственное — Главное командование Воздушно-космических сил. Главный штаб Воздушно-космических сил дислоцируется в здании Министерства обороны Российской Федерации, расположенном в районе Арбата, на улице Знаменка в Москве. Профессиональный праздник — День Воздушно-космических сил. Отмечается ежегодно 12 августа. == Структура и решаемые задачи == Организационно ВКC России включают в себя три рода войск (сил): Военно-воздушные силы; Войска противовоздушной и противоракетной обороны; Космические войска. Задачи

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. == Характеристика == От других производственных систем энергетическую систему отличает то, что готовую энергию нельзя накапливать в количествах, сопоставимых с объёмом её выработки, то есть нельзя складировать её как готовую продукцию. Вследствие этого для энергосистемы характерна одновременность производства, распределения и потребления электрической и тепловой энергии. Для обеспечения такой одновременности необходим баланс между суммарной мощностью, генерируемой электрическими и тепловыми станциями, и потребляемой мощностью. Современная объединенная энергетическая система (ОЭС) — огромный и чрезвычайно сложный производственный комплекс, имеющий внутренние и внешние энергетические, транспортные, информационные и экономические связи. Управление таким комплексом требует быстрого принятия ответственных решений. Перерывы и отказы в работе ведут к тяжелым экономическим и социальным последствиям. == См. также == ПУЭ Система электроснабжения Электроэнергетическая система Объединенная энергосистема == Примечания == == Ссылки == ГОСТ 21027-75 «Системы энергетические. Термины и определения» Энергетическая система страны (иерархическая структура)