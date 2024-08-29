Су-30СМ2. Современный российский истребитель будет господствовать в небе планеты Земля

Армия России получила новые современные истребители Су-30СМ2

Совсем недавно Иркутский авиазавод изготовил и передал ВС России новенькие многофункциональные истребители Су-30СМ2.

Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

Боевые машины уже отправились к месту службы. Новые самолёты получили самый современный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

В состав вооружения Су-30СМ2 введены новые высокоточные средства поражения наземных, морских и воздушных объектов на расстоянии несколько сот километров.

О чём речь

Су-30СМ2 — это глубокая модернизация легендарного семейства истребителей Су-30. Он сочетает в себе лучшие качества своих предшественников, а новейшие технологии делают его одним из самых современных и эффективных многофункциональных истребителей в мире.

Ключевые особенности

Многофункциональность: Су-30СМ2 способен эффективно решать широкий круг задач, включая завоевание господства в воздухе, уничтожение наземных и морских целей, а также ведение разведки.

Высокая маневренность: благодаря уникальной аэродинамической схеме и мощным двигателям, Су-30СМ2 обладает превосходной маневренностью, что позволяет ему эффективно маневрировать в воздушном бою. Это достигается благодаря передним горизонтальным оперениям и двум двигателям с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность и устойчивость на больших углах атаки.

Мощное вооружение: истребитель оснащён широким спектром современного вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также авиабомбы. Истребитель оснащён пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм и может нести до 8 тонн боевой нагрузки на 12-ти подвесках.

Современные системы управления: Су-30СМ2 оснащён новейшими системами управления оружием и радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему эффективно обнаруживать и поражать цели на больших расстояниях.

Высокая живучесть: истребитель обладает развитой системой защиты, включая средства радиоэлектронной борьбы и бронезащиту.

Основные улучшения по сравнению с предыдущими модификациями

Новое радиолокационное оборудование: установлена более мощная РЛС с увеличенной дальностью обнаружения и точностью сопровождения целей.

Современное бортовое оборудование: обновлены системы управления вооружением, навигации и связи.

Улучшенные двигатели: установлены более мощные двигатели с увеличенной тягой, что повысило лётные характеристики и маневренность истребителя. Самолёт оснащен модернизированными двигателями АЛ-41Ф1С, которые обладают большей тягой и улучшенными характеристиками работы на больших высотах и скоростях.

Расширенный боекомплект: самолёт может нести большее количество различных видов вооружения.

Применение Су-30СМ2

Защита границ РФ: Су-30СМ2 играет важную роль в защите воздушных границ России.

Участие в международных учениях: истребитель регулярно принимает участие в международных учениях, демонстрируя свои высокие боевые качества.

Участие в специальных операциях: Су-30СМ2 может использоваться для выполнения специальных задач, таких как поиск и спасение, а также нанесение точных ударов по наземным целям.

Вывод

Су-30СМ2 является одним из самых современных и эффективных истребителей в мире. Истребитель может эффективно действовать в сложной электронной среде, что делает его ценным инструментом в современных конфликтах. Он представляет собой гордость российской авиационной промышленности и служит надёжной защитой воздушных границ нашей страны.

Уточнения

Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого — советская и российская организация — разработчик авиационной техники. С 1 июня 2022 года является обособленным подразделением ПАО «ОАК». Создавалась как государственный завод № 51, позднее Московский машиностроительный завод «Кулон». В 2000-е годы ОКБ Сухого входило в авиационный холдинг «Компания „Сухой“»: до 1 января 2013 как отдельное юридическое лицо ОАО «ОКБ Сухого», с 1 января 2013 года — как филиал, с сохранением наименования ОКБ Сухого.

Су-30СМ - многоцелевой истребитель. История и описание