Недавно западные СМИ сообщили, что Киев перебросил свои лучшие танки на Курское приграничье.
По информации Forbes, среди них и немецкие Leopard 2A6. Автор материала с прискорбием сообщил, что российские войска уничтожают натовскую технику без всяких трудностей. А то, что Генштаб Украины готов рискнуть последними танками Leopard 2A6, говорит о том, какое значение он придаёт вторжению в область.
Танки Leopard 2A6 — это одна из наиболее усовершенствованных версий основного боевого танка ФРГ семейства Leopard 2 от компании Krauss-Maffei Wegmann. Этот танк сочетает в себе передовые технологии защиты, мощное вооружение и высокую подвижность, что делает его одним из наиболее эффективных танков в мире.
Основное вооружение: гладкоствольная 120-мм пушка Rheinmetall L/55, которая позволяет стрелять снарядами с увеличенной скоростью и дальностью. Это улучшение по сравнению с предыдущей пушкой L/44.
Дополнительное вооружение: двумя 7,62-мм пулемётами MG3. Один спарен с пушкой и используется для поражения легкобронированных целей и живой силы противника на близких дистанциях. Второй пулемёт зенитный, расположен на крыше башни и предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями.
Основные преимущества вооружения Leopard 2A6
Leopard 2A6 оснащён современной композитной бронёй с дополнительной модульной защитой, что обеспечивает высокую степень защиты от кинетических снарядов и кумулятивных боеприпасов.
Дополнительные меры по защите включают защиту от мин и улучшенную боковую броню.
Современные системы управления огнём и прицеливания позволяют танку эффективно поражать цели на больших расстояниях, даже в условиях плохой видимости. Оптика и тепловизоры обеспечивают ведение боя днём и ночью.
Двигатель мощностью 1500 лошадиных сил позволяет Leopard 2A6 развивать скорость до 70 километров в час по шоссе и около 50 километров в час по пересечённой местности.
Танк имеет хорошую проходимость благодаря гидропневматической подвеске, что позволяет ему преодолевать различные препятствия на поле боя.
Модульная конструкция этой натовской боевой машины позволяет устанавливать дополнительное оборудование и системы защиты, такие как активные системы защиты и системы борьбы с радиопомехами.
Leopard 2A6 активно используется в армиях Германии, Нидерландов, Канады и других стран НАТО. Танк высоко ценится за его надежность, эффективность и боевые качества.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.