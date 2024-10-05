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Дмитрий Плотников

Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область

Силовые структуры » Военные новости

Недавно западные СМИ сообщили, что Киев перебросил свои лучшие танки на Курское приграничье.

Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Kathleen Polanco

По информации Forbes, среди них и немецкие Leopard 2A6. Автор материала с прискорбием сообщил, что российские войска уничтожают натовскую технику без всяких трудностей. А то, что Генштаб Украины готов рискнуть последними танками Leopard 2A6, говорит о том, какое значение он придаёт вторжению в область. 

О чём речь

Танки Leopard 2A6 — это одна из наиболее усовершенствованных версий основного боевого танка ФРГ семейства Leopard 2 от компании Krauss-Maffei Wegmann. Этот танк сочетает в себе передовые технологии защиты, мощное вооружение и высокую подвижность, что делает его одним из наиболее эффективных танков в мире.

Основные характеристики Leopard 2A6

Вооружение

Основное вооружение: гладкоствольная 120-мм пушка Rheinmetall L/55, которая позволяет стрелять снарядами с увеличенной скоростью и дальностью. Это улучшение по сравнению с предыдущей пушкой L/44.

Дополнительное вооружение: двумя 7,62-мм пулемётами MG3. Один спарен с пушкой и используется для поражения легкобронированных целей и живой силы противника на близких дистанциях. Второй пулемёт зенитный, расположен на крыше башни и предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями.

Основные преимущества вооружения Leopard 2A6

  • Высокая точность стрельбы: современные системы управления огнём и стабилизация вооружения обеспечивают высокую точность стрельбы даже на ходу.
  • Большая дальность стрельбы: благодаря мощной пушке и высокоскоростным снарядам, Leopard 2A6 может поражать цели на значительных дистанциях.
  • Широкий спектр боеприпасов: танк может использовать различные типы боеприпасов, включая бронебойные подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные, что позволяет ему эффективно поражать различные цели.

Бронезащита

Leopard 2A6 оснащён современной композитной бронёй с дополнительной модульной защитой, что обеспечивает высокую степень защиты от кинетических снарядов и кумулятивных боеприпасов.

Дополнительные меры по защите включают защиту от мин и улучшенную боковую броню.

Система управления огнём

Современные системы управления огнём и прицеливания позволяют танку эффективно поражать цели на больших расстояниях, даже в условиях плохой видимости. Оптика и тепловизоры обеспечивают ведение боя днём и ночью.

Подвижность

Двигатель мощностью 1500 лошадиных сил позволяет Leopard 2A6 развивать скорость до 70 километров в час по шоссе и около 50 километров в час по пересечённой местности.

Танк имеет хорошую проходимость благодаря гидропневматической подвеске, что позволяет ему преодолевать различные препятствия на поле боя.

Модернизации

Модульная конструкция этой натовской боевой машины позволяет устанавливать дополнительное оборудование и системы защиты, такие как активные системы защиты и системы борьбы с радиопомехами.

Leopard 2A6 активно используется в армиях Германии, Нидерландов, Канады и других стран НАТО. Танк высоко ценится за его надежность, эффективность и боевые качества.

Удар дрона Ланцет в немецкий танк Leopard 2A6 армии Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу нато германия
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