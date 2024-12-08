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Дмитрий Плотников

Украинский дрон-ракета Пекло. Новое старое оружие в арсенале ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Официальный Киев заявил, что армия Украины получила первую партию новой крылатой ракеты под названием "Пекло".

Ракетный удар
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракетный удар

Сам экс-президент Украины Владимир Зеленский провёл презентацию оружия, заявив, что эта ракета-дрон якобы может лететь на расстояние свыше 700 км и развивать скорость 700 км в час. И кстати, он отметил, что оружие "Пекло" уже в бою применялось, и теперь задача Киева наладить регулярное производство ракеты.

О чём речь

Дрон-ракета "Пекло" — это относительно новая разработка украинского оборонного комплекса, представляющая собой сочетание беспилотного летательного аппарата и ракеты. Это оружие позиционируется Украиной как высокоточное средство поражения с большой дальностью.

Но весь мир уже знает, что слова лидера Незалежной надо делить на два. И, оказалось, точно! По информации аналитиков, эта ракета-дрон обладает характеристиками, которые ровно в два раза меньше "характеристик Зеленского".

А что на самом деле

Итак, максимальная дальность её полёта 400 км, также Зеленским завышена в два раза и её скорость. Эксперты отмечают, что все эти "ПеклЫ" сбиваются системами противовоздушной обороны. Их предполагаемая отражающая поверхность — около 0,2 кв. метра, и РЛС подсвета ЗРК "Бук-М3" и С-400 смогут обнаружить "Пекло" в момент выхода из-за радиогоризонта. Малогабаритный реактивный мотор заметно увеличит инфракрасную сигнатуру изделия, облегчая её обнаружение зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1", и даже ЗРК "Стрела-10МН".

Скорее всего, что "Пекло" будут запускать с наземных пусковых установок, и вероятно, с помощью твердотопливного ускорителя. Также наверняка ракета-дрон оснащается прямым нескладным крылом и боевой частью не более 40 кг.

Как и БПЛА-камикадзе по всей вероятности, "Пекло" будет иметь инерциальную навигационную систему с GPS-модулем. Однако грамотная оптимизация радиолокационного контура противовоздушной обороны армии России, включая размещение радаров комплексов С-400 на вышках низковысотного обнаружения, а ЗРК "Панцирь-С1" — на быстровозводимых вышках, эти украинские ракеты запросто будут отражаться, как и отражаются удары ракет Storm Shadow и "Нептун-МД".

Кстати, отмечается, что ракета-дрон состоит на 90 процентов состоит из западных комплектующих, а значит Киев полностью зависит от их поставок.

Озвучен и ценник ракеты — 1 млн. долларов. Ну и по информации, Украина сегодня делает около 40 штук в месяц ракет "Пекло".

Сравнение с другими системами

"Пекло" сравнивают с западными планирующими авиабомбами, такими как французская AASM. Однако, украинская разработка имеет и свои характеристики и возможности.

Вывод

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что эти ракеты хороши только для массированного комбинированного удара вместе с беспилотниками, для подавления комплексов ПВО. Кстати, российская армия так уже делает давно. Поэтому в "новом старом" оружии Киева никакой нет уникальности, технологии эти известны давно. Словом, обычное вооружение бывший президент Украины снова подал как очередную вундерваффе.

Дрон-ракета "Пекло" является довольно ярким примером развития украинского оборонного комплекса. Это оружие не повышает боеспособность украинской армии, однако демонстрирует невысокий уровень инженерной мысли и отсутствие инноваций.

Владимир Зеленский провёл презентацию
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу владимир зеленский
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