Дрон-катер Гавия. Новое поколение морских беспилотников нацелено на Крымский мост

На днях армия Украины атаковала Крымский мост морскими дронами.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дрон-катер Гавия

По информации, беспилотный катер "Гавия", осуществлявший эту атаку, был разработан в Исландии. Данное беспилотное судно является исследовательским дроном, работа над которым стартовала в 2010 году компанией Teledyne Marine, отмечает член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По конфигурации "Гавия" напоминает торпеду и предназначена она для подводных исследований. Милитаризированный вариант дрона был создан не очень давно. Хотя скорость катера не является его выдающейся характеристикой, он способен переносить примерно 30 кг взрывчатки, что несомненно делает его довольно опасным морским объектом.

О чём речь

"Гавия" — это инновационный проект исландского производства, представляющий собой беспилотный катер, оснащённый широким спектром технических средств и способный выполнять разнообразные задачи в морской среде. Его создание стало результатом развития мировых технологий в области беспилотных систем и стремления повысить эффективность морских операций.

Основные характеристики и возможности

Автономность: "Гавия" обладает высокой степенью автономности, что позволяет ей выполнять задания без постоянного контроля оператора.

Многофункциональность: дрон-катер может использоваться для:

Разведки и патрулирования морских акваторий,

Диверсий (как в нынешнем случае),

Проведения поисково-спасательных операций,

Доставки грузов на небольшие расстояния,

Оказания огневой поддержки.

Модульность: конструкция "Гавии" позволяет легко менять оборудование в зависимости от поставленных задач.

Скорость и манёвренность: дрон-катер обладает неплохими мореходными качествами, что позволяет ему эффективно действовать в различных условиях.

Средства связи: "Гавия" оснащена современными системами связи, обеспечивающими надежную передачу данных и управление.

Перспективы развития

Разработка и совершенствование беспилотных морских систем, таких как "Гавия", является одним из приоритетных направлений развития натовской оборонной промышленности. В будущем можно ожидать появления новых моделей с ещё более широкими возможностями и повышенной автономностью.

Технические характеристики (базовой конфигурации)

Длина: до 2,2 м,

Вес в воздухе: до 130 кг (со взрывчаткой),

Диаметр: 200 мм,

Рабочая глубина: до 1000 метров,

Максимальная скорость: 6 узлов,

Автономность: зависит от используемого допоборудования и скорости,

В среднем: 6 часов при 3-х узлах с одним модулем аккумуляторной батареи.

Также автономность может быть увеличена за счёт установок дополнительных батарейных модулей или быстрой замены батареи.

Вывод

"Гавия" — это яркий пример того, как современные технологии могут преобразить традиционные сферы деятельности. Беспилотные морские системы открывают новые перспективы для развития морской индустрии и обеспечения безопасности на море.

Однако надо отметить, что в ВМФ России давно держат руку на пульсе, и все эти западные новинки отслеживаются, как и готовится эффективное противодействие. Недаром ни одна "Гавия" не смогла подойти к мосту, и все они были уничтожены в воде. Такой результат является итогом широкой программы модернизации российского флота, направленной на повышение боеспособности и оперативной гибкости ВМФ РФ.

Teledyne Gavia Osprey Autonomous Underwater Vehicle