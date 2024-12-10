Дрон-катер Гавия. Новое поколение морских беспилотников нацелено на Крымский мост

На днях армия Украины атаковала Крымский мост морскими дронами.
По информации, беспилотный катер "Гавия", осуществлявший эту атаку, был разработан в Исландии. Данное беспилотное судно является исследовательским дроном, работа над которым стартовала в 2010 году компанией Teledyne Marine, отмечает член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По конфигурации "Гавия" напоминает торпеду и предназначена она для подводных исследований. Милитаризированный вариант дрона был создан не очень давно. Хотя скорость катера не является его выдающейся характеристикой, он способен переносить примерно 30 кг взрывчатки, что несомненно делает его довольно опасным морским объектом.
"Гавия" — это инновационный проект исландского производства, представляющий собой беспилотный катер, оснащённый широким спектром технических средств и способный выполнять разнообразные задачи в морской среде. Его создание стало результатом развития мировых технологий в области беспилотных систем и стремления повысить эффективность морских операций.
Разработка и совершенствование беспилотных морских систем, таких как "Гавия", является одним из приоритетных направлений развития натовской оборонной промышленности. В будущем можно ожидать появления новых моделей с ещё более широкими возможностями и повышенной автономностью.
Также автономность может быть увеличена за счёт установок дополнительных батарейных модулей или быстрой замены батареи.
"Гавия" — это яркий пример того, как современные технологии могут преобразить традиционные сферы деятельности. Беспилотные морские системы открывают новые перспективы для развития морской индустрии и обеспечения безопасности на море.
Однако надо отметить, что в ВМФ России давно держат руку на пульсе, и все эти западные новинки отслеживаются, как и готовится эффективное противодействие. Недаром ни одна "Гавия" не смогла подойти к мосту, и все они были уничтожены в воде. Такой результат является итогом широкой программы модернизации российского флота, направленной на повышение боеспособности и оперативной гибкости ВМФ РФ.
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