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Дмитрий Плотников

ОФЗАБ-500 с УМПК. Фугасно-зажигательный кошмар для украинской армии

4:09
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны России предоставило кадры боевого вылета самолёта Су-34 для нанесения ударов по украинским позициям в приграничье Курской области.

Фугасная авиационная бомба ФАБ-500 М62
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фугасная авиационная бомба ФАБ-500 М62

На борту бомбардировщика четыре авиационные осколочно-фугасно-зажигательные бомбы (ОФЗАБ-500) — калибра 500 кг. Боеснаряды оснащены модернизированными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с увеличенной дальностью.

О чём речь

ОФЗАБ-500 — осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба калибра 500 кг. Она предназначена для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) и других целей за счёт комбинированного воздействия фугасного, осколочного и термического полей.

Основные характеристики ОФЗАБ-500:

  • Диаметр: 450 мм,
  • Длина: 2385 мм,
  • Масса: около 500 кг,
  • Масса взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте): около 250 кг,
  • Высота применения: 900-12000 метров.

Принцип действия бомбы

Бомба ОФЗАБ-500 обладает комбинированным поражающим действием. Фугасное действие обеспечивается мощным взрывом, который создает избыточное давление и разрушает объекты вблизи эпицентра. Осколочное действие обусловлено разлётом большого количества осколков, образующихся при взрыве корпуса бомбы. Термическое действие возникает в результате воспламенения горючих материалов под воздействием высокой температуры взрыва.

Область применения

ОФЗАБ-500 может применяться для поражения различных целей, таких как:

  • Легкобронированная техника (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т. д.),
  • Легкоуязвимая техника (автомобили, грузовики и т. д.),
  • Склады ГСМ,
  • Живая сила противника.

Преимущества ОФЗАБ-500

Универсальность: бомба может применяться для поражения различных типов целей.

Высокая эффективность: комбинированное поражающее действие обеспечивает надёжное поражение целей.

Относительно низкая стоимость: по сравнению с высокоточными боеприпасами, ОФЗАБ-500 имеет более низкую стоимость.

Что дает УМПК бомбе?

Универсальный модуль планирования и коррекции превращает ОФЗАБ-500 в высокоточные средства поражения большой дальности. Это достигается за счёт следующих характеристик и возможностей:

1. УМПК позволяет бомбам, таким как ФАБ-500 и ФАБ-1500, поражать цели с высокой точностью по заранее заложенным координатам, что значительно увеличивает эффективность удара.

2. ОФЗАБ-500 с УМПК могут поражать цели на расстоянии до 35-40 километров при сбросе с большой высоты, что снижает риск для самолёта-носителя.

3. УМПК можно адаптировать к различным типам бомб, включая ФАБ-500, ФАБ-250 и ФАБ-1500, что делает его гибким в использовании.

4. Бомбы с УМПК дешевле управляемых ракет при сопоставимой точности, что делает их массовым и относительно доступным средством поражения.

5. В отличие от ракет, бомбы не требуют топлива, что позволяет им вмещать больше взрывчатого вещества, увеличивая их разрушительную силу.

Таким образом, УМПК значительно повышает эффективность и безопасность применения авиабомб, делая их мощным и точным средством поражения.

Вывод

ОФЗАБ-500 с УМПК — это достаточно эффективная авиационная бомба, которая может применяться для поражения различных типов целей. В связи с этим, на вооружении современных самолётов всё большее распространение получают эти высокоточные боеприпасы.

Эпизод боевого вылета бомбардировщика Су-34 для нанесения ударов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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