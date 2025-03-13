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Дмитрий Плотников

Принцип домино. Что начнётся, когда армия России подойдёт к городу Сумам

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение о создании зоны безопасности на государственной границе.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

По всей вероятности, эта зона безопасности будет находиться в Сумской области. И если этот план будет реализован, то Россия может решить сразу ряд серьёзных проблем.

Цифры глубины

Минимальная глубина, куда надо отодвинуть врага вглубь Сумщины для нашей безопасности — это не менее 50 километров, а оптимальная вообще — 100 километров. В основном, армия Украины бьёт по приграничным районам при помощи САУ Caesar, Krab, PzH 2000 и M777. Дальность их, при применении дальнобойных снарядов (155 мм) — приблизительно 35 километров. Обычными снарядами — 20. А значит, чтобы абсолютно купировать угрозу артиллерийских обстрелов, линию фронта надо отодвигать минимум на 40 километров от госграницы.

Помимо этого, армия Украины активно бьёт по мирным жителям при помощи РСЗО "Хаймарс", БМ-21 "Град", RM-70 Vampire, БМ-27 "Ураган". "Град" бьёт на 30 километров, "Ураган" — 35 километров, "Хаймарс" с GMLRS — до 80 километров. Это значит, что для исключения ударов РСЗО линию фронта надо смещать минимум на 50-70 километров.

 

Должный ответ

После освобождения Курской области у российской армии будет возможность формировать "центр тяжести" врага. По военной терминологии, это ключевая точка, вокруг которой будут сосредоточены украинские силы и от которой будет зависеть их боеспособность. Концепция "центра тяжести" играет главную роль в оперативном и стратегическом планировании, потому что даёт возможность определять, где необходимо нанести следующий удар для достижения наибольшего эффекта.

В Сумской области определение этой "точки" — весьма трудный процесс, который будет включать в себя аналитику критических возможностей, критических уязвимостей и критических требований.

Если перечислить основные "центры тяжести" Вооружённых сил Украины в Сумах, то можно отметить.

Пути снабжения и логистика. Город Сумы — весьма важный узел, через которые идут главные маршруты снабжения украинской группировки. Контроль над железнодорожными линиями и автотрассами, которые ведут из Харькова, Киева и Полтавы, критически важными для устойчивости оборонительного рубежа.

Оборона и резерв ВСУ. Украинская армия в данном регионе опирается на укрепрайоны вокруг крупных населёнников и лесопосадок. Уничтожение этих опорных пунктов вынудит армию Украины или хаотично отступать, или изолирует отдельные подразделения.

Вывод

Уничтожение логистики ВСУ с параллельным выводом из строя резерва при сохранении давления на украинские войска, весьма ослабит оборону Киева и отдаст в руки российской армии всю инициативу на этом фронте. Чтобы отразить такой российский удар, Украине нужно приложить громадные усилия, из-за чего Генштаб ВСУ во главе с Александром Сырским будут вынуждены снять боевые части с других направлений, к примеру, с Покровского.

И может ли украинское командование это себе сегодня позволить, огромный вопрос. И не сработает ли тут принцип домино, с обвалом всей линии обороны киевского режима.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы сумы владимир путин курская область
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