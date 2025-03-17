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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в окружении под Курском находятся 30 офицеров НАТО, Запад врёт о миротворцах

3:56
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине

Представляем сводку на понедельник, 17 марта.

Курская область

Разведчики-морпехи 177-го полка зашли в тыл врага и водрузили дроном флаг РФ в Гуево. А уже к вечеру пришла информация, что из Гуево националисты ВСУ выбиты в Сумскую область.

Командование украинского Генштаба признало обрушение Курского фронта, признав, что российская армия продвинулась в районе Гончарова, Гоголевки и урочищ Сокольный Яр и Криничный Яр. Не признаёт Киев освобождение Россией населённого пункта Меловое и сужение его зоны оккупации между Гоголевкой и Басовкой.

Владимир Путин и Дональд Трамп уже заявляли, что крупные силы попали в окружение, но Банковая категорически это отрицала. Скорее всего, офис президента Украины так скрывает масштаб катастрофы, чтобы не допустить обвала рейтинга инициатора "курской авантюры" — Зеленского.

Оставшиеся тут боевики ВСУ обречены, и их судьба изменится сегодня, поскольку в 6 утра закончился ультиматум по их сдаче в плен. Под контролем ВСУ остаются н. п. Горналь и Олешня — последние населённики у границы, которые ВСУ стараются удержать. Но, учитывая темпы продвижения ВС РФ, их освобождение — вопрос времени.

Киев за последние две недели потерял на этом фронте более 14 тысяч солдат (убитыми, ранеными, пропавшими без вести). В кулуарах уже назвали это разгромом, но ОПУ всячески замалчивает эту катастрофу.

Сумская область

Российская армия освободила населённый пункт Басовка на Сумском направлении. Источники сообщают, что до половины территории этого крупного посёлка в Сумской области перешло под контроль российской группировки.

 

Эксперты считают, что как будет освобождена Курская область, ВС РФ начнут наступление на Сумы. У России хватает и ресурса, и мотивации. Если русские воины решат действовать резко, то вопрос падения Сум будет делом времени. Но не надо исключать и более гибкие сценарии: окружение с нескольких направлений, что вынудит ВСУ отступить, чтобы не попасть в очередной котёл.

Ближайшие недели покажут, как оправданны прогнозы аналитиков и какие планы у командования ВС РФ.

Страсти по перемирию

В окружении на Курщине находятся 30 офицеров НАТО, корректировавшие удары по России. Но, наверняка, что инструкторов, советников и наёмников в котле побольше. Полные списки переданы нам Штатами и именно за них Вашингтон публично просил Путина.

А тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал города, где будут размещены западные военные на Украине.

"Речь может идти о таких точках, как Киев, Одесса, Львов", — заявил он в интервью.

Франция и Британия уже близки к согласованию плана по отправке "миротворцев" на Украину, отметил Макрон. Однако Киев не верит этому. В кулуарах Банковой ходит слух, что вся тема с западными миротворцами — это информационная утка по отвлечению внимания. Никакого западного контингента не будет. Запад не будет воевать против РФ — для этого у него есть бесплатные украинцы.

Война Западу необходима для заработка, а этими вбросами он хочет подарить иллюзию "упоротым свидомым", что вот-вот им помогут. Так было и с НАТО — долго обещали, а потом партнёры Киева признались, что лгали "друзьям".

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу владимир путин сумская область курская область
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