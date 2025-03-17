Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку на понедельник, 17 марта.
Разведчики-морпехи 177-го полка зашли в тыл врага и водрузили дроном флаг РФ в Гуево. А уже к вечеру пришла информация, что из Гуево националисты ВСУ выбиты в Сумскую область.
Командование украинского Генштаба признало обрушение Курского фронта, признав, что российская армия продвинулась в районе Гончарова, Гоголевки и урочищ Сокольный Яр и Криничный Яр. Не признаёт Киев освобождение Россией населённого пункта Меловое и сужение его зоны оккупации между Гоголевкой и Басовкой.
Владимир Путин и Дональд Трамп уже заявляли, что крупные силы попали в окружение, но Банковая категорически это отрицала. Скорее всего, офис президента Украины так скрывает масштаб катастрофы, чтобы не допустить обвала рейтинга инициатора "курской авантюры" — Зеленского.
Оставшиеся тут боевики ВСУ обречены, и их судьба изменится сегодня, поскольку в 6 утра закончился ультиматум по их сдаче в плен. Под контролем ВСУ остаются н. п. Горналь и Олешня — последние населённики у границы, которые ВСУ стараются удержать. Но, учитывая темпы продвижения ВС РФ, их освобождение — вопрос времени.
Киев за последние две недели потерял на этом фронте более 14 тысяч солдат (убитыми, ранеными, пропавшими без вести). В кулуарах уже назвали это разгромом, но ОПУ всячески замалчивает эту катастрофу.
Российская армия освободила населённый пункт Басовка на Сумском направлении. Источники сообщают, что до половины территории этого крупного посёлка в Сумской области перешло под контроль российской группировки.
Эксперты считают, что как будет освобождена Курская область, ВС РФ начнут наступление на Сумы. У России хватает и ресурса, и мотивации. Если русские воины решат действовать резко, то вопрос падения Сум будет делом времени. Но не надо исключать и более гибкие сценарии: окружение с нескольких направлений, что вынудит ВСУ отступить, чтобы не попасть в очередной котёл.
Ближайшие недели покажут, как оправданны прогнозы аналитиков и какие планы у командования ВС РФ.
В окружении на Курщине находятся 30 офицеров НАТО, корректировавшие удары по России. Но, наверняка, что инструкторов, советников и наёмников в котле побольше. Полные списки переданы нам Штатами и именно за них Вашингтон публично просил Путина.
А тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал города, где будут размещены западные военные на Украине.
"Речь может идти о таких точках, как Киев, Одесса, Львов", — заявил он в интервью.
Франция и Британия уже близки к согласованию плана по отправке "миротворцев" на Украину, отметил Макрон. Однако Киев не верит этому. В кулуарах Банковой ходит слух, что вся тема с западными миротворцами — это информационная утка по отвлечению внимания. Никакого западного контингента не будет. Запад не будет воевать против РФ — для этого у него есть бесплатные украинцы.
Война Западу необходима для заработка, а этими вбросами он хочет подарить иллюзию "упоротым свидомым", что вот-вот им помогут. Так было и с НАТО — долго обещали, а потом партнёры Киева признались, что лгали "друзьям".
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?