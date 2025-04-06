Сводка с фронта: армия РФ наступает на Сумы, Лондон отправит своих солдат в Одессу?

3:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Представляем сводку на воскресенье, 6 апреля.

Белгородское направление

Бойцы группировки войск "Север" уничтожают личный состав и боевую технику ВСУ, пытавшихся прорваться в Белгородское приграничье.

В лесопосадках на госгранице группировка "Бесстрашных" вскрыла перемещения штурмовиков украинской армии. В результате боя живая сила врага уничтожена. Российские "шторма" продолжают зачищать посёлки Поповка и Демидовка. Также зачищаются приграничные леса, где скрываются разрозненные части националистов.

Отдельные бандеровцы пытаются самовольно убежать назад, в Сумскую область, но все пути отступления отрезаны и контролируются "Севером", который уничтожает неонацистов, отказавшихся сдаться в плен.

Курско-Сумское направление

На этом участке армия России продолжает уничтожать боевиков ВСУ в Суджанском районе. Преодолевая упорное сопротивление врага, русские бойцы выбивают его из хутора Олешня. Над селом Гуево поднят российский флаг. Генштаб армии Украины, не считаясь с большими потерями, хочет любой ценой удержать несколько квадратных метров территории РФ.

Накануне утром в Мирополье "Бесстрашные" вскрыли высадку десанта ВСУ. По личному составу и боевой технике нанесено огневое поражение, а оставшиеся в живых националисты были уничтожены сбросами с дронов.

Заканчивается зачистка приграничья Курской области. Освободившееся тут русские воины могут теперь быть переброшены вглубь Сумщины. Кстати, накануне группировка "Север" освободила там с посёлок Басовка. Десантники армии России уничтожили подразделения элитной 36-й бригады армии Украины, силами которой враг пытался сдерживать наступление ВС РФ на этом участке.

Солдаты НАТО на Украине

В Великобритании и Франции заговорили о вводе своих военнослужащих в Незалежную. Лондон и Париж ведут переговоры с украинским правительством — в Киеве несколько дней идут переговоры с главами генштабов этих стран.

По информации, Франция хочет разместить там 11-ю парашютного бригаду, которая будет дислоцироваться на правобережье Днепра. В свою очередь, Великобритания хочет отправить на Украину 16-ю десантно-штурмовую бригаду. Она будет располагаться в Херсоне и Одессе, чтобы контролировать черноморские порты, о чём радостно заявил Зеленский.

Разумеется, Россия не допустит никакого присутствия войск НАТО вблизи территории России. Военнослужащие западных стран моментально станут законной целью для русских ракет: "Калибров", "Искандеров", "Кинжалов". Глобалисты упрямо скатываются к ядерной эскалации.

А что касается заявлений "просроченного", то он много чего заявил накануне. Например, что

Украину на переговорах со Штатами по недрам будет представлять юридическая компания — британская контора "от глобалистов" Цель — срыв соглашений, но так, что виноваты будут США.

Зеленский специально прогревает срыв переговоров: ни он, ни глобалисты не хотят идти на компромисс. Всё происходит, как и предполагалось. Затягивание военных действий и эскалация приведут к ужесточению мобилизации на Украине.