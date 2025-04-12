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Дмитрий Плотников

Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора

3:21
Силовые структуры » Военные новости

В 1980-е, когда над миром висела угроза ядерной войны, в СССР задумались, что будет, если Запад ударит первым и вся наша система управления будет уничтожена.

Нобелевская премия не достойна гения
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech
Нобелевская премия не достойна гения

Ответ был гениален и пугающ: создать механизм, который сам даст ответный удар, даже если в живых не останется ни одного генерала или политика.
Так появилась система "Периметр”, которую на Западе назвали Dead Hand — "Мёртвая рука”.

Что это вообще такое

"Периметр” — это автоматическая система ответного ядерного удара, действующая в случае, если страна подверглась сокрушительному нападению и не может больше управлять своими вооружёнными силами.

Её задача — выждать, проверить и уничтожить врага, даже если Россия уже лежит в руинах.

Как работает (упрощённо)

1. Мониторинг

Система отслеживает:

  • сейсмические толчки (взрывы),
  • вспышки света (ядерные взрывы),
  • радиационный фон,
  • обрыв связи с Генштабом и Кремлём,
  • работу командных пунктов.

2. Анализ

Специальный ИИ-алгоритм (ещё в 80-х!) анализирует:
если признаков ядерной атаки слишком много, а от высшего командования — тишина, запускается следующий этап.

 

3. Контрольный сигнал

В шахте запускается специальная ракета с радиопередатчиком. Она взмывает в небо и на высоте передаёт боевой приказ всем МБР (межконтинентальным ракетам), подлодкам и мобильным комплексам.

4. Ответный удар

Все ракеты, получившие сигнал, стартуют. Цели уже в памяти. Даже если всё стерто с лица Земли, удар гарантирован.

Почему это страшно, но логично

"Периметр” создавался не чтобы начать, а чтобы гарантировать возмездие. Это называется стратегия устрашения:

  • Не смей бить первым — всё равно отомстим, даже если погибнем.

Он не работает без контроля. В обычное время он отключён. Активируется в момент серьёзной угрозы, по решению высшего руководства.

Система существует до сих пор?

Да. По открытым данным:

  • Система модернизирована в 2010-х и сейчас называется "Периметр-РЦ",
  • Она интегрирована с современной связью, спутниками, ПВО и РВСН,
  • Россия официально не отказывается от этой системы.

### 🧊 Финал: "Кнопка, которую никто не нажимает"

Система «Периметр» также служила важным элементом предотвращения ложных тревог и поспешных решений. После активации системы высшее руководство могло быть уверено, что даже в случае их уничтожения ответный удар будет нанесен автоматически.

В настоящее время система продолжает стоять на вооружении и регулярно модернизируется, являясь одним из элементов обеспечения ядерной стабильности и гарантированного ответного удара в случае необходимости.

"Периметр” — это машина возмездия, последняя гарантия, что никто не решится на первый удар. Он не делает нас сильнее — он напоминает о цене безумия.
Он существует, чтобы никогда не понадобиться.

> Потому что когда работает "Периметр” — значит, уже всё кончилось.

Система "Периметр" - Мертва рука
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы запад оружие
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