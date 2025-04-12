Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора

В 1980-е, когда над миром висела угроза ядерной войны, в СССР задумались, что будет, если Запад ударит первым и вся наша система управления будет уничтожена.
Ответ был гениален и пугающ: создать механизм, который сам даст ответный удар, даже если в живых не останется ни одного генерала или политика.
Так появилась система "Периметр”, которую на Западе назвали Dead Hand — "Мёртвая рука”.
"Периметр” — это автоматическая система ответного ядерного удара, действующая в случае, если страна подверглась сокрушительному нападению и не может больше управлять своими вооружёнными силами.
Её задача — выждать, проверить и уничтожить врага, даже если Россия уже лежит в руинах.
1. Мониторинг
Система отслеживает:
2. Анализ
Специальный ИИ-алгоритм (ещё в 80-х!) анализирует:
если признаков ядерной атаки слишком много, а от высшего командования — тишина, запускается следующий этап.
3. Контрольный сигнал
В шахте запускается специальная ракета с радиопередатчиком. Она взмывает в небо и на высоте передаёт боевой приказ всем МБР (межконтинентальным ракетам), подлодкам и мобильным комплексам.
4. Ответный удар
Все ракеты, получившие сигнал, стартуют. Цели уже в памяти. Даже если всё стерто с лица Земли, удар гарантирован.
"Периметр” создавался не чтобы начать, а чтобы гарантировать возмездие. Это называется стратегия устрашения:
Он не работает без контроля. В обычное время он отключён. Активируется в момент серьёзной угрозы, по решению высшего руководства.
Система существует до сих пор?
Да. По открытым данным:
### 🧊 Финал: "Кнопка, которую никто не нажимает"
Система «Периметр» также служила важным элементом предотвращения ложных тревог и поспешных решений. После активации системы высшее руководство могло быть уверено, что даже в случае их уничтожения ответный удар будет нанесен автоматически.
В настоящее время система продолжает стоять на вооружении и регулярно модернизируется, являясь одним из элементов обеспечения ядерной стабильности и гарантированного ответного удара в случае необходимости.
"Периметр” — это машина возмездия, последняя гарантия, что никто не решится на первый удар. Он не делает нас сильнее — он напоминает о цене безумия.
Он существует, чтобы никогда не понадобиться.
> Потому что когда работает "Периметр” — значит, уже всё кончилось.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.