Лучшее нападение-защита: Российские средства РЭБ выигрывают войну

Не всегда лучшая защита - нападение. Достижения России в области радиоэлектронной борьбы(РЭБ) показали, что инфраструктура тактической связи НАТО уязвима. Об этом говорится в материале RT.

Телеканал ссылается на заявку на исследование в Научно-техническую организацию НАТО, к которой получил доступ.«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед средствами РЭБ и столкнется с серьезными угрозами», - говорится в документе, передает RT.

Заметим, что во время круглого стола в СМИ на международной конференции по кибербезопасности CyCon в Вашингтоне 15 ноября особое вниание было уделено развитию американских РЭБ. "Мы действительно сосредоточились на обеспечении возможностей для кибер и радиоэлектронной борьбы и информационных операций во всех эшелонах армии», - заявила глава кибер-командования, бригадный генерал Дженнифер Бакнер.

Армия хочет в ближайшее время начать экспериментировать с "электронными боевыми взводами". Эти команды будут интегрированы с многоцелевой группой армии в Тихом океане в 2019 финансовом году, сказала Бакнер.

Со своей стороны Вашингтонский институт изучения войны (ISW) заявил в новом докладе, что в 2015 году Россия приступила к созданию независимой сети противовоздушной обороны в Сирии для защиты своих военных баз на военно-морской базе Хмеймим и Тартус на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает Presstv. В докладе говорится, что Москва развернула системы противоракетной обороны S-300 и S-400, а также четыре "уникальные системы РЭБ". "Размещен, по меньшей мере, один продвинутый радар 1L122-1E для прицеливания и мобильная командная система управления «Барнаул-Т» для короткодействующих систем противовоздушной обороны".

"Россия завершила в Сирии создание передовой "зоны закрытого доступа" (A2AD), которая объединяет ее системы ПВО и РЭБ с модернизированным оборудованием. Россия взяла управление этими ситемами на себя и может использовать эти возможности для препятствования реализации долгосрочной стратегической задачи США и НАТО в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», - говорится в отчете ISW.

Намомним, что 28 октября распространилась информация о том, что системы РЭБ "Самарканд" получили прописку в Архангельской, Мурманской, Московской и Нижегородской областях, Еврейской автономной области, Краснодарском и Приморском краях и в Белоруссии.

Помимо этого, они дислоцированы на объектах Военно-морского флота России. Как сообщала «Правда.Ру» комплексы призваны оказать противодействие системам связи противника, а именно глушить или нарушать качество сигнала. Под "ударом" РЭБ оказываются и радиолокационные установки, самолеты-разведчики и спутники. Система РЭБ не позволит им установить точную дислокацию определенных объектов, создавая помехи в эфире. Комплексы РЭБ работают и против GPS-навигации, намеренно изменяя координаты. Практически это значит, что вход в зону действия этой системы лишает противника возможности использовать связь, возможности использовать электронную аппаратуру, прицелы, системы наведения. Он становится слепым и глухим и проигрывает войну.

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