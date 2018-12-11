SWAT - легендарный америанский ОМОН

Под аббревиатурой SWAT подразумевается одно из многочисленных подразделений полиции Соединенных Штатов, пожалуй, самое популярное и известное во всем мире. Это специальное подразделение американских полицейских, расшифровывающееся как "штурмовая группа со специальным вооружением".

Эта группа является аналогом российского ОМОНА, выполняя схожие задачи: от проведения контртеррористических операций до разгона уличных беспорядков путем применения особого вооружения.

SWAT начинает свою историю с 1967 года, когда по всей стране проходили массовые беспорядки и митинги. Ситуация накалилась до такой степени, что представляла угрозу не только гражданским, но и представителям правопорядка. Сержант полиции Лос-Анджелеса по имени Джон Нельсон предложил своему коллеге Деррелу Гейтсу создать особое подразделение особо вооруженной тактической группировки. Гейтсу идея понравилась, и он встал во главе нового подразделения — SWAT.

Изначально оно включало в себя 15 небольших групп, состоящих из четырех человек. В основном это были представители полиции Лос-Анджелеса, прошедшие подготовительный курс. Формирование происходило на добровольной основе — главным считалась служба в полиции. В наши дни спецназовцев также набирают на добровольных началах, правда с обязательным условием — определенный срок службы в органах.

Курс подготовки представляет собой ряд серьезных испытаний не только физического характера, но и психологического. Конечно, основной упор делается на физическую подготовку, и после курса тренировок кандидаты проходят через ряд специальных мероприятий, которые превращают новичков в профессиональных спецназовцев. В частности, речь идет о скалолазании и стрельбе из снайперских винтовок, о профессиональной работе со взрывчаткой и психологическими методиками ведения переговоров. Сюда же входит умение обращаться со специальными средствами вооружения — от амуниции до светошумовых гранат.

SWAT работает, либо обезвреживая преступников, либо их ликвидируя. Для достижения цели применяются различные способы — например, рукопашный бой, в ходе которого противник лишается оружия и оглушается. Спецназовцы зарекомендовали себя как крайне быстрые бойцы, проворачивающие операции в считанные минуты. Противник чаще всего не успевает оказывать сопротивления.

Несколько известных операций. Рейд против "Черных пантер" в 69-м году, который стал боевым крещением спецподразделения. Работа во время Олимпийских игр в США 84-го года. В 1974 году спецназовцы обезвредили террористов САО, забаррикадировавшихся в доме. Наконец, в 97-м году SWAT пресек попытку ограбить банк в Голливуде.

Вооружение оперативников должно быть удобным в ближнем бою и в замкнутом пространстве, поэтому основу вооружения составляет "кобурное оружие", пистолеты-пулеметы, дробовики и карабины.

Источник фото: NET News

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