На странице Министерстве обороны в Twitter появилось видео с испытаний ракеты системы противоракетной обороны. В текстовом сопровождении к видеозаписи сказано, что ракета, пройдя модернизацию, во время испытаний справилась с поставленной целью, а именно поразила заданную цель с ожидаемой точностью. Испытания прошли на военном полигоне "Сары-Шаган".
Задача системы ПРО состоит в том, чтобы обеспечить защиту от потенциального воздушно-космического нападения, а также предупреждения возможной ракетной атаки.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о других испытаниях Министерством обороны РФ новейшего вооружения. Так, летом были завершены испытания специальной дальнобойной ракеты для ракетно-зенитного комплекса С-400, а в ноябре прошли первые испытания тяжелого беспилотника "Охотник". На октябрь этого года были запланированы испытания самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", в СМИ орудие называют не иначе как "убийца танков". Также мы сообщали, что зарубежные СМИ подозревают Россию в разработке и испытании противоспутниковой ракеты.
Фото: Минобороны РФ
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