Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Суд в Керчи арестовал украинских браконьеров на 10 суток

Силовые структуры » ФСБ

Городской суд Керчи вынес приговор задержанным украинским браконьерам, которых ранее задержала Федеральная служба безопасности в Азовском море. Судья арестовал задержанных на 10 суток.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", - сказано в сообщении суда.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о браконьерах, которые убили пятерых полярных медведей.

Экологи обнаружили в Чаунском и Иультинском районах Чукотки останки пяти белых медведей. Как минимум трех из них убили браконьеры из-за шкуры.

С 1956 года в России полностью запрещена охота на этих хищников, однако, по данным Всемирного фонда дикой природы, каждый год от рук браконьеров погибают 150-200 белых медведей.

Читайте также: Народам Чукотки разрешили охотиться на медведей

Ведущий научный сотрудник Всероссийского института охраны природы Андрей Болтунов пояснил, что два медвежьих трупа были найдены в окрестностях города Певек, на небольшом острове. "Это молодые животные, в хорошей форме. Кроме того, в одном из сел найдена шкура, а также две брошенные головы", - добавил Болтунов. Трех животных, скорее всего, браконьеры убили с целью наживы, отметил сотрудник института. Остальные два, возможно, погибли от рук рыбаков или охотников, которые часто стреляют по белым медведям, чтобы отпугнуть их.

Темы фсб суд керчь арест 10 суток украина приговор браконьеры азовское море
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли
Формула небес
Звезды говорят: 2020-й - год финансовых потрясений и агрессии
Силовые структуры
Интересное об огнестрельном оружии
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Переводчик рассказал, как Путин отреагировал на его оговорку
Власти Костромы объяснили слова главы региона о борьбе с коррупцией
Протоиерей Смирнов не будет извиняться за свое скандальное заявление
Суд в Керчи арестовал украинских браконьеров на 10 суток
Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ
Путин рассказал о своей инициативе, против которой были все
Более 700 россиян застряли на острове Занзибар
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Последние материалы
Протоиерей Смирнов не будет извиняться за свое скандальное заявление
Суд в Керчи арестовал украинских браконьеров на 10 суток
Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ
Путин рассказал о своей инициативе, против которой были все
Более 700 россиян застряли на острове Занзибар
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли
Звезды говорят: 2020-й - год финансовых потрясений и агрессии
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Соломон Соловьев От демона до пророка - один шаг - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
На Украине создали фонд восстановления Донбасса
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Биатлонист из Норвегии встал на защиту Александра Логинова
Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Фрейя Зильбер продолжает издеваться над семьей Шукшиных
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Глава Костромской области: борьба с коррупцией хуже самой коррупции
Николай Платошкин: что такое новый социализм
Николай Платошкин: что такое новый социализм
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Минобороны заказало новые самолеты-амфибии Бе-200ЧС
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ