Суд в Керчи арестовал украинских браконьеров на 10 суток

Городской суд Керчи вынес приговор задержанным украинским браконьерам, которых ранее задержала Федеральная служба безопасности в Азовском море. Судья арестовал задержанных на 10 суток.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", - сказано в сообщении суда.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о браконьерах, которые убили пятерых полярных медведей.

Экологи обнаружили в Чаунском и Иультинском районах Чукотки останки пяти белых медведей. Как минимум трех из них убили браконьеры из-за шкуры.

С 1956 года в России полностью запрещена охота на этих хищников, однако, по данным Всемирного фонда дикой природы, каждый год от рук браконьеров погибают 150-200 белых медведей.

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Ведущий научный сотрудник Всероссийского института охраны природы Андрей Болтунов пояснил, что два медвежьих трупа были найдены в окрестностях города Певек, на небольшом острове. "Это молодые животные, в хорошей форме. Кроме того, в одном из сел найдена шкура, а также две брошенные головы", - добавил Болтунов. Трех животных, скорее всего, браконьеры убили с целью наживы, отметил сотрудник института. Остальные два, возможно, погибли от рук рыбаков или охотников, которые часто стреляют по белым медведям, чтобы отпугнуть их.