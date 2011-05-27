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Источник Правда.Ру

Бывший глава ФСИН Александр Реймер освобожден по УДО

Силовые структуры » МВД

Бывший глава ФСИН Александр Реймер был освобожден условно-досрочно Центральным районным судом Калининграда. Бывшего чиновника осудили на восемь лет колонии за хищение 2,2 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.

Сообщниками Реймера по этому делу проходили его бывший заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов. С осужденных взыскали 2,2 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о приговоре бывшему директору Челябинского областного управления ФСИН за сокрытие убийства

Экс-руководитель Челябинского областного управления ФСИН Владимир Жидков приговорен к пяти годам условно за укрывательство убийства четырех заключенных в колонии в Копейске, сообщает GZT.RU. Такое решение принял областной суд.

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Кроме того, по пять лет условно получили сотрудники ГУ ФСИН по Челябинской области Евгений Афанасьев, Андрей Шулин и Вадим Валеев. Сотрудники колонии номер 1, принимавшие участие в избиении осужденных в 2008 году, приговорены к реальным срокам лишения свободы — от 9 до 12 лет.

Отметим, что ни один из подсудимых не признал свою вину полностью. Всего по делу проходило 18 человек, которые обвинялись по статьям "Убийство", "Превышение должностных полномочий", "Заведомо ложный донос", "Служебный подлог".

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Суд установил, что 31 мая 2008 года в помещении транзитно-пересылочного пункта колонии копейской колонии 14 охранников избили 12 осужденных, которые получили тяжелые травмы, четыре человека в результате скончались, напоминают "Аргументы.ру". Следствию удалось доказать, что Жидков решил укрыть подчиненных от наказания за это преступление. Чтобы инсценировать нападение заключенных, сотрудники колонии нанесли друг другу телесные повреждения, после чего был составлен ложный донос о бунте. Только тогда Жидков доложил о случившемся руководству ФСИН.

Как отмечает "Урал-пресс-информ", Жидков признан виновным в организации ложного доноса и злоупотреблении должностными полномочиями.

Темы удо фсин колония хищение александр реймер виктор определенов николай криволапов
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