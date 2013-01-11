Блогеру, сыгравшему приступ коронавируса в метро, грозит 7 лет колонии

Следователи приняли решение ужесточить наказание блогеру Кароматулло Джаборову, который сыграл приступ коронавируса в московском метро. Ранее он проходил по первой части статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), однако теперь его уголовное дело переквалифицировано на вторую часть этой же статьи.

Во второй части статьи утверждается, что правонарушение было "совершено группой лиц по предварительному сговору". В "группу лиц" входят друзья блогера, который находились с ним во время инцидента и провоцировали массовую панику.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК начал проверку блогера Рустема Адагамова.

Следственный комитет России начал проверку в отношении блогера Рустема Адагамова. Бывшая жена обвинила Адагамова в насилии над ребенком.

"В Следственном комитете организована процессуальная проверка по заявлению бывшей жены блогера Рустема Адагамова Татьяны Дельсаль, которая обратилась в СК через СМИ. В своих интервью газете "Известия" и телекомпании "Russia Today", Татьяна Дельсаль сообщает, что Адагамов, проживая в Норвегии, на протяжении нескольких лет совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней девочки", - цитирует ИТАР-ТАСС официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина.

Накануне в интервью "Russia Today" Татьяна Дельсаль сказала, что обрашение через прессу станет заявлением в правоохранительные органы.

Скандал разразился в конце декабря прошлого года, когда в интернете появились видеоролик и интервью бывшей жена Адагамова Татьяны Дельсаль. Она обвинила блогера в растлении 12-летней девочки, дочери их знакомых. Сам Адагамов от каких-либо комментариев отказался, заявив, что не может плохо говорить о своей бывшей жене.

После обвинений Адагамова в педофилии от продолжения сотрудничества с ним отказались банк ВТБ и компания "Мегафон".