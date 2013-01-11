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Сербия получила первую партию ЗРПК "Панцирь-С1"

Силовые структуры » Министерство обороны

Ранее стало известно, что Сербия закупила у Российской Федерации зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". 22 февраля первая партия "Панцирей" уже прибыла на сербский аэродром в Батайнице.

Об этом сообщил глава Минобороны Себрии Александр Вулин. По его словам, подобное оборонное оружие является единственным в регионе, которое поможет стране поддерживать государственную позицию военного нейтралитета.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о кредите, который Россия предоставляла Сербии.

Российская Федерация предоставит Сербии государственный кредит на сумму 800 миллионов долларов, необходимых для модернизации железных дорог республики.

Соответствующее соглашение подписали в пятницу, 11 января, в Москве министры финансов Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава сербского министерства финансов и экономики Младжан Динкич. Данные средства будут направлены на строительство новых железнодорожных путей, ремонт, закупку тепловозов.

Как сообщается, процентная ставка по кредиту составляет 4,1 процента годовых, а срок погашения долга - пять лет. Вопросы учета использования, погашения и обслуживания кредита возложены на российский Внешэкономбанк и Народный банк Сербии. Напомним, что Белград обратился к России с просьбой о предоставлении кредита еще в 2011 году. В конце 2012 года были озвучены условия, согласованные сторонами.

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Кроме того, как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, Россия и Сербия обсуждают возможность предоставления в 2013 году российского кредита объемом один миллиард долларов на стабилизацию бюджета Сербии.

"Мы договорились через пару недель еще раз встретиться, потому что необходимо проработать с бизнесом, учесть возможные интересы нашего бизнеса по приватизации каких-то объектов в Сербии", отметил Силуанов.

Темы партия сербия аэродром батайница панцирь-с1
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