Россия ответит на ядерную угрозу США ракетами в Белоруссии

Несмотря на существующие сегодня разногласия между Россией и Белоруссией, Минск не откажется от размещения российских ракетных баз на своей территории.

Почему? Потому, что ему тоже нравится активность НАТО, размещающего ядерное оружие на территории Польши.

Опасная ядерная игра, затеянная Вашингтоном на территории Европы, вынуждает экспертов прогнозировать риски реального военного конфликта. В оценке ситуации многие политологи сходятся во мнении, что

Несмотря на то, что США практически невозможно вытянуть одновременное противостояние с Россией и КНР, американцы демонстрируют агрессивность и крайне враждебный настрой. А, чтобы самим не выступить инициатором конфликта, они на роль "обезьяны с гранатой" выбрали Польшу и других таких же верных вассалов.

Как можно "охладить пыл" заокеанских друзей

В случае дальнейшей эскалации войск вблизи границ России и союзных государств, велика вероятность появления "Искандеров" на территории Белоруссии при усилении милитаризации Калининградской области.

Да, Лукашенко придется отказаться от недружественных настроений по отношению к соседу из-за существующей под боком "польской" угрозы.

Вряд ли белорусская сторона станет рисковать национальной безопасностью из-за шкурных политических интересов и выбивания рыночных преференций.

Тем более, что опыт военного сотрудничества с Россией у нее немаленький.

Например, вот, что ранее рассказывала о нем "Правда.Ру"

Россия и Белоруссия готовят ответ НАТО

Россия впервые создает в Белоруссии свою авиационную базу. Планируется, что она будет находиться в городе Лида, недалеко от границы с Польшей и Литвой. База начнет работать уже в этом году. Об этом заявил главком ВВС Виктор Бондарев. Но это отнюдь не начало военно-технического сотрудничества между двумя странами — это лишь логичное его продолжение.

На новой базе для начала будут размещены модифицированные истребители Су-27СМ3. По словам главкома ВВС РФ, в силу разных причин официальный статус базы пока окончательно не определен.

Предполагается, что сначала она будет чисто российской, но потом, по мере ее развития, она может приобрести и статус совместной и будет использоваться военно-воздушными силами как России, так и Белоруссии. По мнению российских и зарубежных военных экспертов, эта авиабаза станет важным элементом первого стратегического эшелона обороны Союзного государства, обеспечивая прикрытие воздушного пространства Белоруссии.

Интересно, что строить на новой базе практически ничего серьезного не придется. Вся необходимая инфраструктура, ангары и технические помещения там остались законсервированными еще со времен СССР — под Лидой тогда был крупный аэродром стратегической авиации. Белорусская сторона подошла к сохранению советского "наследства" довольно старательно: два десятка лет бывшую советскую авиабазу хорошо охраняли, часть необходимого оборудования инфраструктуры была тщательно "заморожена" и поддерживалась все эти годы в работоспособном состоянии.

Таким образом, России не придется особо тратиться на создание чего-то нового. И, кроме того, белорусская сторона обещает помочь с обустройством летчиков и технического персонала авиабазы и членов их семей, что немаловажно. Кроме того, белорусские службы согласны взять на себя обязательства по организации навигационного и организационного обеспечения полетов российской авиации.

"Создание российской авиабазы в Белоруссии — это результат межправительственного соглашения об укреплении военной составляющей Союзного государства, которое мы обязаны исполнять", — заявил Виктор Бондарев.

Не исключено, что новая авиабаза будет неким противовесом четырем крупным авиабазам НАТО, которые расположены на территории сопредельной Польши. Пока, кстати, реакция НАТО на намерение открыть авиабазу непосредственно вблизи границ Литвы и Польши неясна — во всяком случае, западные СМИ этот факт не особо комментируют. Хотя военные наблюдатели отмечают, что авиабаза в Лиде может стать некой "костью в горле" у западного военного блока.

Новость о намерении России открыть авиабазу в Лиде стала действительно неожиданной — ранее об этом российская сторона молчала, да и белорусы не склонны были распространяться на эту тему. Хотя явно такие планы вынашивались странами-союзниками давно, такие стратегические решения спонтанно вообще-то никогда не принимаются. По понятным причинам в открытии авиабазы в Лиде Белоруссия заинтересована не меньше, чем Россия. Кроме собственно авиации, в систему обеспечения безопасности базы войдут зенитно-ракетные подразделения, что послужит дополнительной защитой белорусского неба.

Вообще в последнее время сотрудничество в военно-технической сфере между Россией и республикой Беларусь активизировалось. По мнению военных экспертов, развитие такого эффективного взаимодействия стало возможным благодаря тому, что в обеих странах существуют совершенно идентичные проблемы в развитии вооружений и военной техники.

К основным факторам, обуславливающим активизацию военно-технического сотрудничества союзников, в первую очередь, необходимо отнести тот факт, что наши государства имеют не только единое таможенное и оборонное пространство. Здесь также, в силу исторических обстоятельств, сложились идентичные подходы к процессу формирования военной отрасли как таковой.

К тому же, не стоит забывать и о том, что вооружение и техника в вооруженных силах каждого из наших государств практически одинаковая. Кроме того, большая часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими именно белорусского производства. Так, к примеру, белорусскими запчастями укомплектованы танки Т-90С, Т-72С и Т-80У, боевые машины десанта и пехоты, артиллерийские системы, ремонтно-эвакуационные машины, противотанковые ракетные и ракетно-пушечные зенитные комплексы, средства ближнего боя и стрелковое оружие.

До сих пор в Белоруссии активно работали лишь две военные базы, причем боевого оружия на них и не было. Так, много лет работал отдельный радиотехнический узел Ганцевичи (под Барановичами). Радиолокационная станция типа "Волга" начала строиться еще в 1981 году, затем была законсервирована. Работы по ее достройке и введению в эксплуатацию были активизированы после потери двух РЛС на узле в Скрунде (Латвия). В 2002 году станция была принята в боевой состав Космических войск, а уже в 2003 году была поставлена на боевое дежурство в системе предупреждения о ракетном нападении.

Станция обеспечивает слежение за ракетными пусками на дальности в пять тысяч километров и наблюдение за космическими объектами размером с шарик диаметром в несколько миллиметров на любой из орбит. Она арендуется Россией по двустороннему соглашению 1995 года сроком на 25 лет, при этом ни один налог в местный бюджет не взимается. Объект входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении и замыкается на так называемый "ядерный чемоданчик" президента России.

С помощью "Волги" осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. Площадь территории — более 200 гектаров. Численность специалистов — две тысячи российских военнослужащих и местный гражданский персонал. Экспертная стоимость аренды — примерно от семи до девяти миллионов долларов ежегодно.

Станция под Барановичами входит в объединенную систему ПВО СНГ, в рамках которой осуществляется автоматизированный обмен информацией о воздушной обстановке между командными пунктами ВВС и ПВО России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Узбекистана.

Другая российская военная база, которая много лет весьма активно работает на территории Белоруссии — это зональный пункт связи ВМФ России "Вилейка" (или радиостанция "Антей"). Пункт расположен недалеко от одноименного райцентра Минской области. Открыт он еще в начале 1964 года. 43 й узел связи в Вилейке — это радиостанция сверхдлинноволнового диапазона, обеспечивающая связь со стратегическими атомными подводными лодками, находящимися в подводном положении.

Через "Антей" ретранслируются кодированные сигналы, поступающие с Центрального узла связи ВМФ главным образом на подводные лодки, находящиеся практически во всех океанах (осуществляется и обратная связь).

Боевой приказ на наши субмарины, между прочим, может быть отдан и прямо с президентского "ядерного чемоданчика". Объект обслуживают 350 офицеров и мичманов ВМФ России, а также вольнонаемные граждане Белоруссии, осуществляющие военизированную охрану. По официальным данным, "Вилейка" обходится России от семи до десяти миллионов долларов ежегодно.

По поводу стоимости аренды будущей российской авиабазы в Лиде военные эксперты очень осторожны в оценках. Если база со временем станет не чисто российской, а совместной, то и стоимость аренды должна быть невысока. Во всяком случае, хотя бы чисто теоретически она должна быть намного меньше, чем аренда баз в Ганцевичах и в Вилейке.