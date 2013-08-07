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Источник Правда.Ру

Воспитатель из Архангельской области таскала детей за волосы

Силовые структуры » МВД

Бывший воспитатель детского сада в Новодвинске обвиняется в насилии против детей. Прокуратура обвиняет ее в том, что она таскала своих воспитанников за волосы, оставляла их одних в игровой комнате и даже заливала одному ребенку в ухо воду с помощью шприца.

32-летняя Елена Пономаерва предстанет перед судом.

"Она неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровую комнату, где оставляла одних. Кроме того, в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом - при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в слуховой канал уха", - сказано на официальном сайте прокуратуры Архангельской области.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказала о бывшем воспитателе, который был приговорен к 16 годам тюрьмы за педофилию.

Бывший воспитатель детского оздоровительного лагеря "Орленок" Вячеслав Емельянов, признанный виновным в сексуальном насилии над детьми, решением челябинского областного суда приговорен к 16 годам тюрьмы. Ему также запрещено заниматься педагогической деятельностью на срок 20 лет. Суд также взыскал с Емельянова возмещение морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Как показало следствие, 45-летний мужчина, являясь организатором детского досуга, входил в доверие к своим воспитанникам и заманивал их к себе домой или в комнату воспитателя детского лагеря, где угощал вином и затем подвергал сексуальному насилию. Он также снимал обнаженных детей на фото и видео и выкладывал снимки на своей страничке в сети. Проверка в отношении Емельянова началась, когда бабушка одного из подростков заявила в полицию о том, что он не ночевал дома.

 

Темы суд дети насилие новодвинск детский сад прокуратура архангельская область
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