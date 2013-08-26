Подполковник Качкин объяснился за 22 квартиры своей семьи

Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин ответил на обвинения в хищении. Ранее имущество его семьи заинтересовало местную прокуратуру. Интерес вызвало то, что во владениях семьи Качкина оказалось 22 квартиры.

На самого подполковника зарегистрирована лишь квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии. Качкин и его отец утверждают, что многомиллионная недвижимость была заработана честно, поскольку родители подполковника - индивидуальные предприниматели.

Прокуратура настаивает на том, что многомиллионые расходы семьи ничем не подтверждены, поэтому спорное имущество должно быть конфисковано.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании подполковника полиции в Москве за взятку в 300 тысяч рублей

Сотрудниками Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России в Москве при получении взятки в 300 тысяч рублей задержан подполковник полиции. Об этом в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

По оперативным данным, эта сумма предназначалась за помощь в отказе от возбуждения уголовного дела по факту ДТП с тяжкими телесными повреждениями и была передана от самого виновника аварии. По данному факту УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы проводят служебную проверку.

Задержанный сотрудник будет уволен из органов по отрицательным мотивам. Также решается вопрос об увольнении в отношении следователем этого же подразделения, который проводил проверку по данному ДТП. Непосредственные руководители провинившихся сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности.