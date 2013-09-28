Стало известно, зачем ветераны "Альфы" убивали бизнесменов

Следствие определило основную версию, по которой бывшие сотрудники ФСБ Александр Чуканов и Борис Чукаев похищали и убивали бизнесменов. Следователи считают, что экс-силовики делали это с целью личного обогащения.

Бывший бойцы спецподразделения "Альфа" ФСБ России Борис Чукаев и Александр Чуканов были задержаны 25 декабря 2019 года. Также был задержан их сообщник - специалист по стратегическому планированию компании "Авуар Дельта" Андрей Воскресенский. Позже им было предъявлены обвинения.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что спецназ ФСКН прервал концерт группы Infected Mushroom в Москве

Спецназ наркоконтроля Российской Федерации остановил выступление израильской электронной группы Infected Mushroom в клубе "ГлавClub" на улице Орджоникидзе в Москве. Музыканты успели отыграть только четыре композиции, когда на сцену вышли люди в масках и прервали концерт. Правоохранители изъяли у десяти посетителей синтетические наркотики и марихуану.

На данный момент представители силового ведомства не дали никаких комментариев относительно проведенной спецоперации с задержанием и досмотром музыкальной группы.

Планировалось, что коллектив Infected Mushroom выступит в столице с двумя концертами, второй был намечен на 28 сентября, о его судьбе пока ничего не известно.