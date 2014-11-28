Коронавирус может повлиять на поставки C-400 в КНР

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев не исключил, что вспышка коронавируса и его распространение может негативно сказаться на выполнение Россией обязательств по поставке систем С-400 в Китай. Такой вариант, сказал Михеев, просчитывается.

"Китай поможет России пережить санкции Запада"

"Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов", — сказал Михеев.

Как и все контракты РФ, договоренности с Пекином предполагают не только поставку техники, но также обучение специалистов, приемку и гарантийное обслуживание.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о причинах покупки Китаем российских комплексов С-400.

Китайские официальные лица на прошлой неделе высказались с несвойственной Пекину откровенностью, поддержав позицию России по Крыму и украинскому конфликту. Сразу вслед за этим появилась информация, что Подебесной проданы установки С-400 на сумму три миллиарда долларов. Нет ли взаимосвязи между этими событиями? Китай умеет ждать, но сейчас он ждать не может. Кто кого переиграет?

"Мы против того, чтобы какая-либо нация приобретала независимость путем проведения референдума. Что же касается Крыма, то здесь есть свои особенности. Мы хорошо знаем историю принадлежности Крыма", — заявил исполняющий обязанности директора департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Гуй Цунюй, цитирует газета "Южный Китай". Второе изречение принадлежит заместителю начальника отдела ЦК КПК по международным связям Чжоу Ли. "Россия и Китай сталкиваются с различными вызовами. Но я могу с уверенностью сказать, что в ближайшее время мы будем сталкиваться с еще большим числом вызовов. Мы должны совместно бороться, защищая интересы наших стран. Главное — не дать вбить клин между нашими странами, что очень хотелось бы видеть американцам", — сказал чиновник.

В этот четверг прошла информация о том, что достигнута договоренность о продаже Китаю комплексов С-400 "Триумф". Пекин намерен купить не менее шести дивизионов ракетных систем на сумму более трех миллиардов долларов, сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на свои источники. Надо отметить, что "Рособоронэкспорт" отказался комментировать это сообщение, а представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству так и вовсе его опроверг.

Даже если события и не вытекают одно из другого (или их не было), сейчас нас должен беспокоить другой вопрос. А не надо ли нарабатывать подобные схемы работы с Китаем? Для этого нужно знать насущные потребности Поднебесной и уметь торговаться. Предмет торга — вы нам сильную политическую поддержку (это сейчас крайне необходимо России), а мы вам новейшее вооружение. Некоторые российские эксперты критически замечают, что высказались "второстепенные китайские чиновники". Однако китайской дипломатии, в отличие от европейской, не свойственно проявление ярких эмоций и откровенных высказываний первыми лицами. "Это считается невыгодным и даже опасным, поскольку высказывания первых лиц впоследствии крайне трудно дезавуировать без потери лица. В Китае для того, чтобы озвучивать резкие переходы от одной дипломатической платформы к другой, существуют должности "и.о. руководителя отдела Европы и Центральной Азии" и "замначотдела ЦК". Оба этих чиновника "второго ряда" очень вовремя оказались в компании россиян — дипломатов и журналистов — и использовали шанс с успехом. Окружающий мир после их высказываний имеет все основания призадуматься", — замечает газета "Южный Китай".

Но можно ли заставить высказываться и политических фигур помощнее? Необходимо пытаться, поскольку в условиях агрессивной политики США в АТР, которая выражается в рассуждениях о войне с Китаем, вплоть до ядерного конфликта, Поднебесной позарез нужны современные системы ПВО, а их может дать только Россия.

Вот как говорят в Китае о С-400. Военный эксперт Ли Цзе (Li Jie) в интервью "Женьминь Жибао" заметил, что "С-400 могут быстро повысить эффективность нашей противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечить быстрое поглощение связанных с ними технологий". "С-400 — это системы вертикального пуска, они способны поразить любую цель в любом направлении, в том числе самолеты и ракеты. И что еще более важно, С-400 особенно подходит для операций перехвата при сильных электронных помехах. Это очень важные преимущества в будущих войнах", — сказал Ли Цзе. Эксперт полагает, что "по вопросу Украины, западные страны оказывают на политическую, экономическую, военную и другие российские системы всестороннее давление, особенно после падения цен на нефть. В условиях острой нехватки инвестиций Россия имеет острую потребность в помощи от Китая". Эксперт ждет от России "искреннего первого шага", и это может быть "продажа российских С-400 в Китай". Ли Цзе заметил, что Китай не имеет достижений в военных технологиях, например, в области двигателей, но сотрудничество с РФ позволит восполнить этот пробел. В будущем страна добьется независимости путем поглощения этих технологий и взаимодействие с Россией будет общим ответом Западу, сказал Ли Цзе.

"Китай пытается вытянуть из России все, что можно, — прокомментировал Pravda. Ru китаист Михаил Карпов, доцент Высшей школы экономики. - Китай является главным бенефициаром, складывающейся геополитической ситуации в мире, и он реализует свои цели за счет России. Ему могут понравиться наши территории. Сейчас уже речь идет о том, что мы предоставляем китайцам возможность переселения и непосредственное участие в капитале наших предприятий. Но просто долей капитала Китай не ограничится. Их (китайцев) политика известна во всем мире. Они будут проникать, они будут углубляться. Китай увидел в этой ситуации, когда Россия оказалась в ссоре с Западом, возможность проникновения в Россию по целому ряду направлений. И со своей позиции они правы, они действуют в своих интересах, обвинять Китай здесь смысла не имеет".

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С точки зрения эксперта, большой газовый контракт со стороны России — это был "финт ушами перед Соединенным Штатами", с целью показать, что "мы с Китаем". "На самом деле, коммерческая составляющая этого договора непонятна. В большей степени это политическая составляющая. Еще не известно, во что это выльется, учитывая большие проблемы с освоением газовых месторождений, которые должны быть подключены к этому нефтепроводу", — заметил Михаил Карпов.

Не верит китайцам и Андрей Девятов (Андрей Китаев), заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия, секретарь Союза военных китаеведов России. "Со времен Сунь Цзы китайская политика — это бесконечный путь хитрости, — сказал эксперт Pravda. Ru. — Поэтому когда вы будете рассказывать читателям про их логику, вы никогда не найдете логику, которая соответствует китайскому мышлению". Что касается С-400, то эксперт полагает, что китайцы дождались, когда Россия оказалась в долларовой удавке и "выдавили из нашего богохранимого Отечества три миллиарда долларов". "Это наши вынуждены продать им С-400", — сказал эксперт.

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Вот здесь позволим себе не согласиться с уважаемым экспертом. Три миллиарда долларов Россия получит хотя бы по компенсации за непоставку "Мистралей". Это не та сумма, которая решает проблему долларовой ликвидности в России. А логика китайцев, судя по высказываниям Ли Цзе, вполне понятна: вы нам военные технологии и С-400, а мы вам экономическую и политическую помощь. Но вот тут и можно было бы поторговаться, почему бы и нет?

Для начала намекнуть, что после Гонконга у вас будет Макао, который заявил о готовности провести референдум о дальнейших принципах взаимоотношений с материковым Китаем. И если ситуацию в Гонконге удалось быстро стабилизировать, то референдум в Макао стал для Пекина немыслимым ранее вызовом. Можно продолжить, что вы и дальше столкнетесь с топорным давлением Вашингтона в АТР и спровоцировать там военный конфликт за обладание островами очень просто. Так, давайте делайте первыми свой "искренний шаг" — поддержите Россию политически на высшем уровне.

Что же касается "проникновения" в Россию, то страхи преувеличены, нет не только экспансии, но даже приграничного сотрудничества. И неудивительно, в западных и северных районах Китая (как раз тех, которые граничат с Россией) проживает лишь шесть прцентов всего населения страны. Китайцам не нравится наш климат, холодно им в России, а вот внутренние проблемы у страны огромные. Это и снижение рождаемости и численности трудоспособного населения. Не надо бояться Китая, надо уметь с ним работать, раз у него есть деньги и он может их инвестировать в Россию.

Справка. ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ПВО "Алмаз-Антей" — система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и других целей. Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 километров вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Весной 2014 года газета "Коммерсант" сообщила, что президент России Владимир Путин разрешил поставку этих систем в Китай. Летом этого года глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что первым зарубежным получателем С-400 станет Китай, и назвал предварительный срок поставки — 2016 год. Первый ракетный полк С-400 был развернут в Московском регионе в 2007 году. Второй — в Калининградской области. В 2010 году Китай закупил у российского министерства обороны 15 многоканальных зенитных ракетных систем С-300, каждая из которых может одновременно наводить до 12 ракет. Эти ракеты не контролируют небо над Тайванем. А С-400 может это делать.

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