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Новейший БТР "Ракушка" десантировали с большой высоты

Силовые структуры

Новейший бронетранспортер "Ракушка" десантировали с минимальной и максимальной высот на полигоне "Житово" под Рязанью. Испытания проводились под контролем представителей завода-изготовителя.  При этом  проверялись правильность работы парашютной системы, пневматической амортизации. Пассажиров внутри испытываемых боевых машин не было.

Чем российские танки отличаются от иностранных: кадры с полигона

О результатах таких испытаний рассказал начальник отдела десантирования спецтехники и грузов управления воздушно-десантной подготовки командования ВДВ России Игорь Майоров. Он отметил, что

после приземления «Ракушки» повреждений не получили и «самостоятельно», то есть своим ходом покинули площадку на скорости 50 километров в час. Парашютные системы и средства десантирования отработали штатно, показав хорошие результаты. Амортизация смягчила удар во время приземления до тех параметров, которые позволяют бронетранспортеру после десантирования быть использованным в бою. 

Следующий этап испытаний нового боевого БТР-МДМ запланирован на март. Если машина пройдет все проверки, то бронетранспортер поступит на вооружение уже к концу 2015 года. 

"В настоящее время идет реализация контракта с Минобороны России по поставкам для ВДВ современных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых БТР "Ракушка". Количество изготовленных до 2025 года указанных машин позволит воздушно-десантным войскам заменить все устаревшие БМД-2 и БТР-Д", - исполнительный директор Курганского машиностроительного завода Александр Клюжев.

БТР-МД
Классификация Бронетранспортёр
Боевая масса, т 13,2
Экипаж, чел. 2
Десант, чел. 13
История
Разработчик БТР-МД - ВгТЗБТР-МДМ - СКБМ
Производитель Россия Курганмашзавод
Размеры
Длина корпуса, мм 6085
Ширина, мм 3150
Высота, мм 2700
Клиренс, мм 100...500
Бронирование
Тип брони противопульная
Вооружение
Пулемёты 2 × 7,62-мм ПКТМ
Подвижность
Мощность двигателя, л. с. 450
Скорость по шоссе, км/ч 71
Скорость по пересечённой местности, км/ч 45-50 средняя скорость по сухой грунтовой дороге10 на плаву
Запас хода по шоссе, км 500
Запас хода по пересечённой местности, км 350
Удельная мощность, л. с./т 30,3
Тип подвески гидропневматическая
Преодолеваемый подъём, град. 35
Преодолеваемая стенка, м 0,8
Преодолеваемый ров, м 1,5
Преодолеваемый брод, м

К задачам бронетранспортера "Ракушка" относятся:

  • поддержка пехотных соединений, прикрытие;
  • транспортировка грузов, снабжение подразделений;
  • вывоз раненых, переустройство в санитарную машину;
  • организация командного центра или узла радиосвязи.

Применение и испытания БТР-МД «Ракушка» в реальных боевых условиях

Первые испытания БТР-МД «Ракушка» были проведены в 2013 году. Бронетранспортер показал полное соответствие заявленным техническим характеристикам, высокую проходимость и многофункциональность. На базе полученных результатов машины стали поступать на вооружение ВДВ. В реальных боевых условиях они еще не применялись. 

Зарубежные коллеги не раз передавали Pravda.Ru, что на Западе с большим интересом следят за испытаниями новых моделей российской боевой техники. Однако об успехах РФ сообщают читателям не часто. 

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Темы бтр бтр ракушка бронетранспортер
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