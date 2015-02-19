Новейший БТР "Ракушка" десантировали с большой высоты

Новейший бронетранспортер "Ракушка" десантировали с минимальной и максимальной высот на полигоне "Житово" под Рязанью. Испытания проводились под контролем представителей завода-изготовителя. При этом проверялись правильность работы парашютной системы, пневматической амортизации. Пассажиров внутри испытываемых боевых машин не было.

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О результатах таких испытаний рассказал начальник отдела десантирования спецтехники и грузов управления воздушно-десантной подготовки командования ВДВ России Игорь Майоров. Он отметил, что

после приземления «Ракушки» повреждений не получили и «самостоятельно», то есть своим ходом покинули площадку на скорости 50 километров в час. Парашютные системы и средства десантирования отработали штатно, показав хорошие результаты. Амортизация смягчила удар во время приземления до тех параметров, которые позволяют бронетранспортеру после десантирования быть использованным в бою.

Следующий этап испытаний нового боевого БТР-МДМ запланирован на март. Если машина пройдет все проверки, то бронетранспортер поступит на вооружение уже к концу 2015 года.

"В настоящее время идет реализация контракта с Минобороны России по поставкам для ВДВ современных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых БТР "Ракушка". Количество изготовленных до 2025 года указанных машин позволит воздушно-десантным войскам заменить все устаревшие БМД-2 и БТР-Д", - исполнительный директор Курганского машиностроительного завода Александр Клюжев.

БТР-МД Классификация Бронетранспортёр Боевая масса, т 13,2 Экипаж, чел. 2 Десант, чел. 13 История Разработчик БТР-МД - ВгТЗБТР-МДМ - СКБМ Производитель Курганмашзавод Размеры Длина корпуса, мм 6085 Ширина, мм 3150 Высота, мм 2700 Клиренс, мм 100...500 Бронирование Тип брони противопульная Вооружение Пулемёты 2 × 7,62-мм ПКТМ Подвижность Мощность двигателя, л. с. 450 Скорость по шоссе, км/ч 71 Скорость по пересечённой местности, км/ч 45-50 средняя скорость по сухой грунтовой дороге10 на плаву Запас хода по шоссе, км 500 Запас хода по пересечённой местности, км 350 Удельная мощность, л. с./т 30,3 Тип подвески гидропневматическая Преодолеваемый подъём, град. 35 Преодолеваемая стенка, м 0,8 Преодолеваемый ров, м 1,5 Преодолеваемый брод, м

К задачам бронетранспортера "Ракушка" относятся:

поддержка пехотных соединений, прикрытие;

транспортировка грузов, снабжение подразделений;

вывоз раненых, переустройство в санитарную машину;

организация командного центра или узла радиосвязи.

Применение и испытания БТР-МД «Ракушка» в реальных боевых условиях

Первые испытания БТР-МД «Ракушка» были проведены в 2013 году. Бронетранспортер показал полное соответствие заявленным техническим характеристикам, высокую проходимость и многофункциональность. На базе полученных результатов машины стали поступать на вооружение ВДВ. В реальных боевых условиях они еще не применялись.

Зарубежные коллеги не раз передавали Pravda.Ru, что на Западе с большим интересом следят за испытаниями новых моделей российской боевой техники. Однако об успехах РФ сообщают читателям не часто.

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