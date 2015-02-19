Новейший БТР "Ракушка" десантировали с большой высоты

Новейший бронетранспортер "Ракушка" десантировали с минимальной и максимальной высот на полигоне "Житово" под Рязанью. Испытания проводились под контролем представителей завода-изготовителя. При этом проверялись правильность работы парашютной системы, пневматической амортизации. Пассажиров внутри испытываемых боевых машин не было.
О результатах таких испытаний рассказал начальник отдела десантирования спецтехники и грузов управления воздушно-десантной подготовки командования ВДВ России Игорь Майоров. Он отметил, что
после приземления «Ракушки» повреждений не получили и «самостоятельно», то есть своим ходом покинули площадку на скорости 50 километров в час. Парашютные системы и средства десантирования отработали штатно, показав хорошие результаты. Амортизация смягчила удар во время приземления до тех параметров, которые позволяют бронетранспортеру после десантирования быть использованным в бою.
Следующий этап испытаний нового боевого БТР-МДМ запланирован на март. Если машина пройдет все проверки, то бронетранспортер поступит на вооружение уже к концу 2015 года.
"В настоящее время идет реализация контракта с Минобороны России по поставкам для ВДВ современных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых БТР "Ракушка". Количество изготовленных до 2025 года указанных машин позволит воздушно-десантным войскам заменить все устаревшие БМД-2 и БТР-Д", - исполнительный директор Курганского машиностроительного завода Александр Клюжев.
|БТР-МД
|Классификация
|Бронетранспортёр
|Боевая масса, т
|13,2
|Экипаж, чел.
|2
|Десант, чел.
|13
|История
|Разработчик
|БТР-МД - ВгТЗБТР-МДМ - СКБМ
|Производитель
|Курганмашзавод
|Размеры
|Длина корпуса, мм
|6085
|Ширина, мм
|3150
|Высота, мм
|2700
|Клиренс, мм
|100...500
|Бронирование
|Тип брони
|противопульная
|Вооружение
|Пулемёты
|2 × 7,62-мм ПКТМ
|Подвижность
|Мощность двигателя, л. с.
|450
|Скорость по шоссе, км/ч
|71
|Скорость по пересечённой местности, км/ч
|45-50 средняя скорость по сухой грунтовой дороге10 на плаву
|Запас хода по шоссе, км
|500
|Запас хода по пересечённой местности, км
|350
|Удельная мощность, л. с./т
|30,3
|Тип подвески
|гидропневматическая
|Преодолеваемый подъём, град.
|35
|Преодолеваемая стенка, м
|0,8
|Преодолеваемый ров, м
|1,5
|Преодолеваемый брод, м
К задачам бронетранспортера "Ракушка" относятся:
Первые испытания БТР-МД «Ракушка» были проведены в 2013 году. Бронетранспортер показал полное соответствие заявленным техническим характеристикам, высокую проходимость и многофункциональность. На базе полученных результатов машины стали поступать на вооружение ВДВ. В реальных боевых условиях они еще не применялись.
Зарубежные коллеги не раз передавали Pravda.Ru, что на Западе с большим интересом следят за испытаниями новых моделей российской боевой техники. Однако об успехах РФ сообщают читателям не часто.
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