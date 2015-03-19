В России могут отменить призыв в армию

Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы уже перешли на контрактную основу, у нас сейчас почти 400 тыс. контрактников. Конечно, контрактник высоко подготовлен, обучен. Но срочник есть срочник, это - мобилизационный резерв", - подчеркнул член Совфеда. "Я думаю, что со временем, может, мы и перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить", - добавил Бондарев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что работающие в ОПК призывники могут быть освобождены от службы в армии.

Обсуждается возможность создания в Вооружённых силах так называемых промышленных рот. Военнослужащие таких подразделений могли бы заниматься ремонтом военной техники.

Идею предоставить молодым людям, трудящимся в ОПК, отсрочку от армии из-за нехватки инженерно-технических кадров поддерживает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В эту категорию могут попасть постоянно работающие по своей специальности в оборонке выпускники вузов, имеющие в дипломах оценки «хорошо» и «отлично». Кроме того, отсрочку получат те, кто получал высшее образование на основе договора о целевом приеме в вуз. То есть на таких юношей заранее был оформлен заказ конкретного предприятия ОПК.

Также по аналогии с научными и спортивными ротами в Вооруженных силах планируется создать промышленные роты. Военнослужащие таких подразделений могли бы заниматься ремонтом военной техники. Промышленные роты будут привлечены к эксплуатации сложных образцов вооружения, специальной техники в воинских частях, а также к ремонту такого арсенала непосредственно на оборонных предприятиях, пишет RT.

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