Начальник полиции Москвы ушел в отставку

Начальник московской полиции Сергей Плахих подал рапорт об отставке. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ряд источников в правоохранительных органах. Также источники сообщили о том, что в руководстве УМВД столичных округов планируются кадровые перестановки.

На должность начальника УВД по Западному административному округу рассматривают кандидатуру генерал-майора Анатолия Фещука, который сейчас возглавляет управление полиции по Северо-Западному административному округу.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказала об отставке директор ИНИОН Юрия Пивоварова.

Директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН), академик Юрий Пивоваров накануне обратился в Федеральное агентство научных организаций. Туда научный деятель отправил заявление, в котором просил освободить его от ныне занимаемой должности по собственному деланию.

Сегодня данная информация была опубликована в "Известиях" со ссылкой на источник в ФАНО. В самом Институте пока не комментируют информацию, а телефон Пивоварова не отвечает.

Сообщается, что директор главного книгохранилища России не покинет его, а останется на правах научного сотрудника и может занять должность "научного руководителя ИНИОН". Источник сообщил изданию, что на этой неделе в Институте пройдет ученый совет, который примет окончательное решение.

И.о. директора в ИНИОН может быть назначен академик, историк, кандидат философских наук и доктор политических, автор более чем 150 публикаций, известный лектор и замглавы Института по научной работе Дмитрий Ефременко. Ранее он говорил о том, что планируется масштабная работа по восстановлению здания сгоревшей библиотеки.

Правда.Ру публиковала печальные факты о пожаре в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте, который произошел 30 января текущего года. Огонь удалось окончательно ликвидировать только 2 февраля. Здание библиотеки в результате пожара сильно пострадало. Книжным фондам ИНИОН также был причинен большой ущерб.

Ранее отставки Пивоварова требовали московские активисты, аргументирующие это тем, что за годы правления академика- с 1998-го - здание библиотеки ИНИОН постоянно ветшало.

Предлагали отстранить Пивоварова и на федеральном уровне - сенатор Елена Афанасьева отмечала, что руководство библиотеки и, в частности, Юрий Пивоваров - не справлялось со своими обязанностями. Сенатор требовала отстранить его от руководства библиотекой на время проведения расследования причин пожара.

Кроме того, Елена Афанасьева предлагала подключить генпрокуратуру и Счетную палату для проверки - действительно ли библиотеке не хватало выделяемых из бюджета средств (в том числе на оцифровку книг) или же речь идет о нецелевом расходовании средств.

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