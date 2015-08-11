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Источник Правда.Ру

В воинской части Ленобласти обнаружили мумию мужчины

Силовые структуры » Министерство обороны

23 февраля в Выборгском районе в воинской части солдат-контрактник обнаружил мумифицированное тело мужчины при обходе территории заброшенного здания Академии. Тело находилось в канализационном люке, на вид мужчине 25-30 лет.

Криминалисты определили, что смерть наступила около года назад. Примечательно, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о женщине, которая обнаружила мумию своего мужа.

Жительница Чебоксар обеспокоилась длительным молчанием своего 52-летнего  экс-супруга, который не выходил с ней на связь с весны, и решила лично проведать мужчину.

Придя к нему, она долго стучала в дверь, но ей никто не открывал. Тогда, обеспокоившись, она открыла дверь своим ключом и обнаружила внутри помещения труп своего бывшего мужа, лежавшего на кровати. Тело успело мумифицироваться, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.   

В настоящее время правоохранительные органы проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.  Впрочем, никаких признаков взлома или насилия по отношению к покойному в квартире обнаружено не было, а при жизни он страдал от эпилепсии. 

Недавно Правда.Ру сообщала о куда более загадочном случае, который произошел в Краснодарском крае: там на чердаке одного из отделений полиции нашли скелет погибшего 40 лет назад мужчины.

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Темы тело мумия солдат контракт криминалисты военная часть
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